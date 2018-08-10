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Вышедшей из комы российской актрисе диагностировали рак

Мария Симдянкина. Фото: instagram.com/maria_simdyankina
Звезда сериала "Счастливы вместе" Мария Симдянкина оказалась на пороге смерти. После операции у нее отказали внутренние органы и она впала в кому. Близкие актрисы скрывают диагноз, поэтому Dni.Ru обратились к ясновидящей с вопросом о том, что за таинственный недуг скосил молодую девушку.
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"Могу сразу сказать, что у Марии Симдянкиной видна онкология, это тот самый тяжелый диагноз, о котором умалчивают ее близкие. К сожалению, от этого нельзя застраховаться, болезнь не щадит никого, даже молодых. Но то, что актриса впала в кому и у нее отказали внутренние органы – не из-за болезни, это последствия многочисленного применения наркоза. Человеческий организм очень непредсказуемо реагирует на наркоз и Марии в этом плане очень не повезло. Произошедшее можно назвать и врачебной ошибкой, потому что такие тяжелые последствия можно было предсказать и предотвратить", - рассказала Dnu.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

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Карты Таро показали очень тяжелую картину. Главный совет от ясновидящией для Марии и всех, кто сейчас с ней рядом – необходимо менять больницу и врача. "Если девушка попадет в руки других, более ответственных специалистов, у нее будут шансы встать на ноги. Разумеется, того здоровья, которое было у нее до болезни, уже не вернуть, но могу точно сказать, что Мария зацепилась за жизнь и в ближайшее время из нее не уйдет", – сказала Абравитова.

Напомним, ранее подруга Марии Симдянкиной Елена Ксенофонтова на своей официальной странице в Instagram рассказала, что больше двух лет Мария борется со страшной болезнью. Она перенесла несколько операций, "комы, ошибки врачей, равнодушие, насилие..." Елена не стала называть диагнозы, отметив лишь, что они "тяжелейшие".

Позже она добавила, что актрисе удалось выйти из коматозного состояния. Ксенофонтова отметила, что актриса пришла в себя, однако ее состояние продолжает оставаться тяжелым.

10 августа 2018, 08:00

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