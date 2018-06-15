Совет на выходные, 16-17 июня 2018 года

В эти выходные необходимо внимательно отнестись к тому, как вы используете имеющиеся ресурсы. Скажите решительное "нет" спонтанным и бездумным покупкам, сделанным от скуки. Не пополняйте коллекцию ненужных вещей, пылящихся в шкафу и захламляющих пространство. Вероятность, что в эти дни в порыве безудержного шопинга вы купите что-то действительно стоящее, крайне мала.

Стоит быть внимательными к тратам любого рода, особенно если речь идет о семейном бюджете или товарах для дома. Крайне придирчиво в эти выходные стоит относиться к любым решениям, связанным с недвижимостью, а лучше вообще не заниматься такими серьезными делами, рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева. "Если появится необходимость решить какой-то вопрос и вам кажется, что без связей, без обращения за помощью к какому-то человеку ничего не получится, подумайте дважды. В эти дни не стоит дергать других людей, если вы можете справиться сами", – отметила эксперт.

В эти дни нелишне будет задуматься над вопросом: как вы тратите свое время, а по сути – жизнь! Наполняете ли свое свободное время тем, что приносит радость, удовольствие или пользу? Не делаете ли массу лишних телодвижений, решая какую-то проблему, тогда как сделать это можно было бы гораздо эффективнее? Помните всегда: время очень не любит, когда его убивают.