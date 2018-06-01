Совет на выходные, 2-3 июня 2018 года

В эти выходные постарайтесь не планировать дел и мероприятий, которые могут быть энергозатратными и после которых вы будете чувствовать себя уставшими.

"Речь идет не о физической усталости как таковой. Напротив, если, например, активные занятия спортом вас радуют и оставляют после себя ощущение энергетического подъема, то такой досуг будет отличным выбором. Однако если вы пытаетесь сделать это из-под палки, потому что "так надо", то лучше будет допустить послабление и спокойно позволить себе немного полениться", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

По мнению эксперта, не стоит в эти дни встречаться с неприятными вам или просто "тяжелыми" людьми, после общения с которыми вы часто ощущаете себя будто выжатыми и обесточенными, а также поднимать сложные темы в разговоре, требующие мобилизации душевных сил.

Устраивать в эти выходные генеральную уборку "через не хочу" тоже не рекомендуется, кроме тех случаев, когда этот процесс является своеобразной формой медитации.

"Так или иначе, планируя что-то на эти дни, держите в голове, что занятия должны вас наполнять, а не изнурять, и делайте свой выбор с учетом этого понимания. Последствия неблагоприятного выбора могут достаточно явно отразиться на вашем здоровье, поэтому не отмахивайтесь от этой идеи и не геройствуйте", – предупредила синхролог.