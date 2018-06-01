Любовный гороскоп на июнь 2018 года

ОВЕН

Если первая половина месяца станет для Овнов благоприятной в личной жизни, то вторая обещает быть еще лучше. В начале июня есть хорошая возможность улучшить отношения в семье, а также что-нибудь в доме – например, сделать небольшой ремонт или перестановку. После 15 июня наступает хорошее время для одиноких Овнов – не сидите без дела, сейчас у вас может быть интересное любовное приключение. Вообще, вторая половина месяца будет наполнена яркими красками и творчеством.

ТЕЛЕЦ

Первая половина месяца будет наполнена интересным общением, однако завести серьезные отношения может быть трудно в это время – дальше флирта дело вряд ли зайдет. Если вы все-таки хотите попытать счастья, поискать любовь можно в социальных сетях или на сайтах знакомств. Вторая половина июня благоприятна, чтобы наладить отношения в семье, если они были испорчены, да и просто укрепить их.

БЛИЗНЕЦЫ

Одинокие Близнецы сейчас могут встретить вторую половинку в неожиданном месте – например, в парикмахерской, салоне красоты, фитнес-клубе, ресторане или в кафе у дома. Во второй половине месяца с кем-то знакомиться для продолжительных отношений лучше в интернете. Близнецы и так считаются самым общительным знаком, но именно в июне вы можете всех покорить и завести много полезных знакомств. Семейным Близнецам следует больше общаться с партнером для улучшения отношений.

РАК

Первая половина июня – ваше время. Сейчас ваша природная обаятельность повышается, что поможет в достижении цели. Главное – не сидеть без дела. Если вы хотите найти человека для долгосрочных отношений, пользуйтесь моментом – именно сейчас вы особенно привлекательны для противоположного пола. Тем, кто уже состоит в паре и хочет что-то поменять, стоит проявить инициативу, а не ждать решительных шагов от партнера.

ЛЕВ

У типичных Львов в первой половине месяца возможен какой-то тайный роман или отношения, которые придется от всех скрывать по различным причинам. Если же вас это не интересует, но вы еще одиноки и хотите найти себе пару, гораздо лучше подойдет вторая половина июня. В это время вы сможете показать себя во всей красе, что привлечет внимание противоположного пола. Жизнь семейных Львов зависит во второй половине июня только от них самих – смело берите инициативу в свои руки.

ДЕВА

Одиноким Девам, которые хотят найти себе постоянного партнера, стоит в июне обратить внимание на тех, кто всегда был рядом и поддерживал в трудную минуту – на ваших друзей. Возможно, именно вашему единомышленнику уже пора перестать быть просто другом? Тем представителям знака, кто уже состоит в браке, стоит больше общаться со своим партнером. Не бойтесь поделиться своими переживаниями, мыслями и мечтами с тем, кто вам дорог.

ВЕСЫ

Типичным представителям знака, у которых уже есть пара, совет: не задерживайтесь допоздна на рабочем месте и на корпоративах, идите сразу домой к любимому мужу (или жене). Если же вы одиноки и хотите это исправить, в июне вы можете завести роман на работе, так что дерзайте, если, конечно, правила этого не запрещают. Вторая половина месяца, возможно, и не будет наполнена яркими эмоциями и любовными приключениями, зато это хорошее время, чтобы наладить дружеские отношения с любимым человеком.

СКОРПИОН

Хорошо, если у вас запланирован отпуск в первом летнем месяце – в начале июня есть шанс завести яркий курортный роман. Если даже в это время вы будете работать, не отчаивайтесь, всегда можно познакомиться с интересным человеком для продолжительных отношений в интернете или на однодневной экскурсии в другом городе. Семейным Скорпионам рекомендуется больше проводить времени вместе, хотя бы выбраться на прогулку или в музей.

СТРЕЛЕЦ

Первая половина летнего месяца может показаться не слишком радостной типичным Стрельцам. Возможны проблемы в отношениях из-за вашей ревности. Вашему вспыльчивому знаку надо постараться не устраивать скандал, а решить все мирно – возможно, вы просто что-то не так поняли. Во второй половине месяца есть шанс познакомиться с привлекательным и образованным человеком, не упустите его, если вы ищете вторую половину.

КОЗЕРОГ

Первая половина июня – хорошее время, чтобы начать действовать в том, что касается личной жизни. Если вы хотите сыграть свадьбу или начать вместе жить со своим партнером, сейчас самое подходящее время. Даже если вы просто хотите вернуть гармонию в испорченные ранее отношения, этот период благоприятен. У одиноких представителей знака есть шанс встретить свою любовь. Только помните, что сама она на голову вам не свалится.

ВОДОЛЕЙ

Сейчас все зависит только от вас. Хотите встретить интересного человека для долгосрочных романтических отношений? Тогда приложите необходимые усилия для этого. Хотите вывести существующие отношения с партнером на какой-то новый уровень? Дерзайте. Не нужно ждать инициативы от любимого человека, сейчас вы устанавливаете правила. У вас все получится!

РЫБЫ

У Рыб продолжается благоприятный период, который начался в конце мая. В первой половине июня вы еще можете получить от отношений яркие впечатления и эмоции, которые так нужны типичным представителям вашего знака. К сожалению, любая романтика когда-нибудь закончится, и тогда ее сменит простая обыденность. Увы, но отношения – это тоже тяжелый и кропотливый труд, и в этом вы сможете убедиться уже во второй половине месяца.