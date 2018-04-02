Астрологический прогноз со 2 по 8 апреля 2018 года

Неделя начинается сразу после полнолуния, а это значит, что за большие проекты сейчас браться, может быть, и не стоит, зато свои мелкие проблемы вы сможете решить на ура. Например, плановые операции следует назначать именно на этот период. Если же вы затеяли ремонт в квартире, вы выбрали правильное время, чтобы он не превратился в долгострой.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Неделя начинается для вас не самым лучшим образом. Первые два дня есть смысл поработать на вторых ролях и не строить из себя супергероя – ничего страшного, если свою прыть продемонстрируют другие. Ваше время начинается со среды – тогда можно выходить в лидеры и демонстрировать свои способности.

ТЕЛЕЦ

Начните наступившую неделю с коллективных дел – собственные проекты вряд ли будут увенчаны успехом. С середины недели повышается опасность получить бытовую или производственную травму – есть смысл сбавить обороты и не лезть в передовики. Если вы хотите приключений, для них прекрасно подойдут выходные.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы очень легки на подъем, им трудно усидеть на одном месте. Но в первые дни наступившей недели вам, скорее всего, придется заниматься рутинной работой, которая вряд ли принесет много радости. Со среды по пятницу – время совместных дел с товарищами. В выходные стоит отказаться от экстремальных видов отдыха.

РАК

Начало недели начинается для вас оптимистично: можете идти на работу как на праздник – с творческим задором и оптимизмом. Впрочем, если у вас на эти дни намечены выходные, они также пройдут плодотворно. В среду вдохновения поубавится – придется заниматься обычными делами. Выходные посвятите своей половине.

ЛЕВ

Не следует на первые дни рабочей недели намечать важные шаги в карьере – с гораздо большей эффективностью у вас будут получаться дела по дому. Зато всю вторую половину недели можете демонстрировать свои таланты и способности. В выходные есть смысл заняться мелким ремонтом или уборкой в доме.

ДЕВА

Дева не считается подвижным знаком, ей милее спокойная кабинетная работа. Но в самом начале недели вам не дадут посидеть на одном месте – ожидаются местные командировки, звонки и встречи. Передохнуть можно будет в середине недели – от вас все отстанут. Выходные должны пройти весело и ярко.

ВЕСЫ

Начало наступившей недели будет связано у вас с материальными вопросами – есть надежда, что они будут приятными. Не гнушайтесь никакой физической работы, она не будет в тягость. Середина недели благоприятна для получения новой информации и контактов, правда, не все они будут полезными. Выходные – для дома и семьи.

СКОРПИОН

Не стоит долго раскачиваться или вообще брать отгул в самом начале недели – сейчас вы способны свернуть горы, стать настоящим лидером, как на работе, так и дома. Планку, которую вы для себя поднимете в понедельник, не стоит опускать вплоть до пятницы. В выходные можно отправиться за город в хорошей компании или просто пойти в гости.

СТРЕЛЕЦ

Не самое многообещающее начало недели для представителей вашего знака, поэтому можно посидеть на скамейке запасных, не слишком расходуя силы. Их заметно прибавится в среду – наступает ваше время занимать лидирующие позиции. Выходные также пройдут активно – например, можно позаниматься в тренажерном зале.

КОЗЕРОГ

Вся наступившая неделя не выглядит очень оптимистичной для типичных Козерогов, если вы нацелены исключительно на победу в своих трудах. Если первые дни недели еще можно надеяться на хороший результат в командных делах, то со среды лучше просто отдыхать, избегая любых излишеств. Второе дыхание придет в выходные.

ВОДОЛЕЙ

С самого первого рабочего дня вы лидер в производственном соревновании, и, скорее всего, пальму первенства не отдадите никому. Если в середине недели вы и почувствуете усталость, друзья обязательно придут к вам на помощь. А отдохнуть от ратных трудов можно будет в выходные – откажитесь на эти дни от любых контактов.

РЫБЫ

Самый лучший прогноз на этой неделе для представителей вашего знака. В начале недели ожидаются успехи в интеллектуальной деятельности – можно узнать много нового. В середине недели – хорошая возможность взять первый приз в соревновании. Конец недели благоприятен для встреч с друзьями, не сидите в одиночестве.