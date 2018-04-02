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Гороскоп

Любовный гороскоп на апрель 2018 года

Фото: Dni.Ru
В апреле личной жизни стоит уделить повышенное внимание. Однако представителям некоторых знаков зодиака можно не слишком сильно беспокоиться за дела на любовном фронте. Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.
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ОВЕН 

Личная жизнь – эта не та тема, которой типичным Овнам придется уделять слишком много внимания в апреле. В устоявшихся семейных отношениях важных изменений не ожидается, однако, возможно, вам придется помочь партнеру в финансовом плане в первой половине месяца. Тем представителям знака, которые хотят найти себе пару, лучше воспользоваться для этого современными методами – зарегистрируйтесь на сайте знакомств, например.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов апрель – благоприятный период, особенно его первая половина. Именно сейчас вы наиболее привлекательны для противоположного пола, так что, если вы хотите встретить свою вторую половину, действуйте. Не рекомендуется сидеть без дела и семейным представителям знака. Если вашим отношениям пора выйти на новый уровень, только от вас зависит, произойдет это или нет. Смело проявляйте инициативу, не ждите шагов от своих партнеров.

БЛИЗНЕЦЫ

Апрель вряд ли порадует вас в любовном плане, хотя возможен тайный роман. Наиболее благоприятна будет последняя неделя месяца – в это время повышается ваше природное обаяние, что можно успешно использовать для новых интересных знакомств. Семейным Близнецам может показаться, что из-за работы их партнер перестал уделять им достаточно внимания. Постарайтесь отнестись к этому с пониманием и не устраивать скандал – всегда можно все решить мирным путем.

РАК

Типичным Ракам не придется в этом месяце проявлять инициативу и принимать решительные шаги к изменениям в отношениях – за вас все сделают ваши партнеры. Если вы еще одиноки, но хотите найти интересного человека для романтических отношений, пристальное внимание стоит обратить на тех, кто всегда был рядом с вами – на верных друзей. Задумайтесь, действительно ли вы испытываете к ним лишь дружеские чувства?

ЛЕВ

Типичные представители знака Лев в апреле будут все внимание уделять работе, нежели любовным приключениям, а потому именно там больше шансов встретить кого-то для романтических отношений. Если вас не интересуют романы с коллегами, не задерживайтесь на работе и на корпоративах. Семейным Львам стоит больше внимания уделять второй половине – постарайтесь находить время не только на карьеру, но и на семью, чтобы избежать конфликтов.

ДЕВА

Представители знака, которые заинтересованы в поиске партнера, смогут завести курортный роман за пределами родного края – хорошо, если у вас запланирован отпуск на это время. Впрочем, можно и из дома познакомиться с интересным представителем другой культуры. Если необходимо улучшить уже существующие отношения, поможет небольшое совместное путешествие или хотя бы прогулка по интересным местам в вашем городе.

ВЕСЫ

В этом месяце типичные Весы могут быть раздражительнее, чем обычно, из-за ревности к партнеру. Постарайтесь не устраивать сцен, скорее всего, вы напрасно переживаете. Помните, что всегда можно все решить мирным путем – уж Весы это умеют, как никто другой. В последнюю неделю апреля у вас есть хорошая возможность познакомиться с образованным интересным человеком для романтических отношений.

СКОРПИОН

В личной жизни типичных Скорпионов наступает благоприятный период. Если у вас уже есть постоянный партнер, сейчас можно улучшить испорченные ранее отношения или перейти в них на новый уровень – например, начать вместе жить или пожениться. Если вы еще одиноки, в апреле у вас хорошее время и для поиска второй половины. Главное, не ждать, что все произойдет само собой – приложите усилия, если хотите добиться результата.

СТРЕЛЕЦ

Апрель вряд ли порадует типичных Стрельцов бурными романами или яркими эмоциями, по крайней мере, его первая половина. Те, кто состоят в паре, поймут, что отношения – это тоже работа, которая требует больших сил и внимания. Одинокие представители знака смогут найти человека для приятного общения, но во что-то большее это, скорее всего, не перерастет. Гармоничный период для любви наступает в последнюю неделю месяца.

КОЗЕРОГ

Апрель подарит типичным Козерогам много приятных минут. Именно этот месяц можно посвятить романтическим приключениям – незабываемые эмоции получат даже привычно серьезные Козероги. Вообще месяц подходит для отдыха, развлечений и любви, поэтому хорошо, если вы больше внимания будете уделять не работе, а любимым людям. У одиноких представителей знака сейчас есть все шансы встретить того (или ту) самого.

ВОДОЛЕЙ

Одинокие Водолеи вряд ли останутся без внимания в этом месяце, правда, больше будет простого дружеского общения, чем романтических связей. И все-таки встретить вторую половину можно в неожиданном месте, например, чувства могут возникнуть к соседу или бывшему однокласснику. Те, кто уже состоит в паре, в апреле сможет улучшить отношения внутри семьи, главное, почаще бывайте дома и проводите больше времени с любимыми.

РЫБЫ

Тем Рыбам, которые хотят найти себе постоянного спутника жизни, нужно воспользоваться для поиска современными методами – социальными сетями, сайтами знакомств или специальными приложениями на телефон. Если вы уже состоите в паре, постарайтесь больше общаться со своей второй половиной – помните, что важно не только слушать других, но и делиться собственными переживаниями и чувствами. В последней декаде месяца можно улучшить отношения внутри собственного дома.

2 апреля 2018, 10:49

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