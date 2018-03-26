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Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля 2018 года

Фото: pixabay.com
Утро первого дня новой недели может преподнести неприятные сюрпризы. Не следует быть легковерными, тем более не стоит в понедельник начинать новые дела. Во всем остальном неделя обещает стать вполне удачной, в том числе для новых дел.
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Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков. 

ОВЕН

Вполне вероятно, что в первый рабочий день недели у вас не заладится – ничего страшного, вторник и среда пройдут при вашем полном превосходстве – ожидается прилив сил и энергии. Правда на вторую половину недели их вряд ли хватит – стоит переключиться на обычную рутину. Выходные посвятите своей второй половинке.

ТЕЛЕЦ

Тельцы ценят свое личное пространство и домашний уют, потому первая половина недели должна им понравиться – есть возможность заниматься исключительно домашними делами. Во второй ее половине, до выходных, будет место для творчества и любовных приключений. В субботу и воскресенье стоит заняться своим здоровьем.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы по праву считаются самыми охочими до любого рода информации – в первую половину рабочей недели ее будет хоть отбавляй. Будьте осторожны в понедельник – в этот день лучше никому и ничему не верить. Вторая половина недели будет более спокойная, домашняя. Выходные сложатся у вас лучше всех – хорошее время для праздника.

РАК

Если в понедельник вас будут провоцировать проявить инициативу, проявляйте, но дозировано и после хорошего взвешивания. Трезвый расчет уже во вторник может привлечь заслуженную награду за труды. В четверг и пятницу ожидается много поездок по делам рабочим и личным. Отдохнуть от всего в семейном кругу можно будет на выходных.

ЛЕВ

Не торопитесь прямо с понедельника завоевать весь мир – скорее всего, у вас просто не хватит сил и энергии на это мероприятие. Зато со вторника вы почувствуете небывалый прилив активности – тогда и можно приступать к задуманному. Всю неделю вы будете чувствовать себя на коне. Субботу и воскресенье проведите в хорошей компании.

ДЕВА

Сейчас не стоит прыгать выше головы, скорее всего у вас просто ничего не получится. Так будет в первую половину недели, а во вторую, наоборот, откроется второе дыхание, и вы сможете справиться с любой возложенной на вас задачей. Заряд бодрости и оптимизма не оставит вас и на выходных.

ВЕСЫ

В отличие от предыдущего знака, у вас первая половина недели сложится скорее благоприятно, если вы будете уделять больше времени коллективным делам. А вот вторая половина недели будет не столь многообещающа. Если вы заготовили что-то великое, запланируйте это на  выходные – они будут для вас очень благоприятными.

СКОРПИОН

Скорпионам на этой неделе должно исключительно повезти. В самом начале семидневки, как и всем остальным, вам лучше быть поскромнее, зато со вторника вы сможете развернуться во всю ширь. Если вы нацелены на успех в карьере и бизнесе, вся неделя будет для вас весьма благоприятна. На выходных можно просто расслабиться.

СТРЕЛЕЦ

Кому и следует соблюдать повышенную осторожность в самом начале наступившей недели, так это вам. Тем не менее, если в понедельник не случится ничего неприятного, все остальные дни обещают вам удачу – сначала в образовании, потом в профессиональных достижениях. Выходные посвятите своим лучшим друзьям.

КОЗЕРОГ

Первая половина недели не сулит ничего хорошего типичным Козерогам. Пугаться не надо – просто это время целесообразно прожить по возможности спокойнее, без резких движений. Если же вы соскучились по приключениям и авантюрам, для них хорошо подойдет вторая половина недели. А если есть какая-то цель, для ее достижения подойдут выходные.

ВОДОЛЕЙ

Типичным Водолеям на этой неделе стоит пожелать прилежно трудиться и не пытаться дотянуться до звезд – по крайней мере, сейчас это вряд ли осуществимо. Вся неделя, вплоть до выходных, не располагает к активным начинаниям, поэтому дождитесь более благоприятного момента. Только на выходных фортуна поворачивается к вам лицом.

РЫБЫ

Рыбам, к большому сожалению, придется на эту неделю взять тайм-аут и не рассчитывать на большие дивиденды. И пусть утро понедельника вас не очень обнадеживает – уже вечером этого дня придется просто пахать на других. Всю неделю придется ставить общественные интересы выше собственных. На выходных лучше остаться дома.

26 марта 2018, 08:00

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