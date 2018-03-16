Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера

Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Умер Олег Табаков
партнеры
Пятница 16 марта
Лента новостей
21:53
Кошка вычислила черных риэлторов и спасла хозяина
21:18
Беременная Лобода открыла главный секрет
20:50
Семью предателя Скрипаля раздирали скандалы
20:27
Киев не пустит россиян на выборы
20:08
Ужасные фото Пугачевой выложили в Сеть
19:58
В центре Москвы на дороге внезапно образовалась яма
19:28
Брэд Питт закрутил роман с известной разведенкой
19:26
К чему снится кино
18:49
Поплавская требует заткнуть "грязный рот Жириновского"
18:43
Чем Россия мешает Западу
18:34
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе
18:33
Хиллари Клинтон экстренно госпитализирована после падения
18:22
Сенсационные подробности в деле отравления Скрипаля
18:22
Собянин поставил крест на "карусели" Навального
18:10
Безумные регионы: В Башкирии мать избивала и морила голодом восьмилетнего ребенка
17:56
Стюардесса выпала из самолета и умерла
17:30
Российских детей гонят из британских школ после скандала со Скрипалем
17:30
Автобус с россиянами разбился в Таиланде
16:57
У Абрамовича отбирают "Челси" из-за Скрипаля
16:57
Пилот разбившегося Ан-148 незаконно получил право вести самолет
16:53
Ошарашенная Собчак ответила на выпад Поклонской
16:48
Директора школы с треском уволили из-за желания сменить пол
16:44
Присосавшийся к фляжке Пресняков домогался известной ведущей
16:37
Дожили: Ольге Бузовой поставят памятник в Подмосковье
16:22
Российский олигарх обвинил британские власти в заговоре против Москвы
16:16
Крупное ДТП парализовало шоссе под Москвой
16:15
Шикарный отдых Рудковской и Плющенко
16:13
Музыканты группы "Пикник" разбились в ДТП
16:01
"Лично Путин": Лондон сделал дерзкое заявление об отравлении Скрипаля
15:58
В глобальном потеплении нашли новую угрозу
15:49
Макрон удивил странным поступком
15:48
У семьи Фриске отнимают имущество
15:47
Резника "похоронили" за большие долги
15:40
Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
15:33
Россиянин на глазах матери садистски убил двух котят
15:32
Госдума обеспечит выполнение поручений президента
15:12
Киев встрепенулся после отравления предателя Скрипаля
15:06
Президент "Югры": ЦБ играет не по правилам ведения бизнеса
14:57
Врач высказался об угрозе выкидыша Собчак
14:48
В России умер известный режиссер
14:46
Лыжников зажевало в подъемник в Грузии (видео)
14:43
Порошенко выдвинули ультиматум из-за Крыма
14:27
В Москве у безработного украли два миллиона
14:20
Украинских спортсменов наказали за поддержку России
14:13
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
14:01
Одноклассница рассказала любопытную историю о Путине
14:01
Россия придумала защиту от метеоритов
13:56
Под Москвой поезд насмерть сбил мужчину
13:40
МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
13:39
Медики нашли инновационный метод диагностики рака
13:26
Одинцовская команда по софтболу нацелилась на Олимпиаду
13:20
Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
13:19
Тесть воткнул нож в спину Грудинина
13:18
Весна отменяется: москвичей атакуют мартовские морозы
13:05
Украина подло сорвала важное выступление России в ООН
13:01
В Москве электричка протаранила автомобиль
12:49
В Подмосковье грабитель случайно застрелил сообщника
12:47
Почему массово падают самолеты
12:37
Кто использует Навального в своих интересах
12:29
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
12:29
Дерзкое ограбление ювелирного салона попало на видео
12:09
Украинские депутаты подрались в редакции телеканала
11:59
Шоумен о публичном рукоблудии: Я просто проветривал хозяйство
11:54
Дочь Немцова унизила заботливую Собчак
11:50
Потерявшая терпение Бузова разоблачила Мельникову
11:47
Путин поручил определить национальные цели до 2024 года
11:40
Якуты возбудились от золотого дождя
11:39
Инфаркт убил бабушку Мазур после бесстыжего шоу с проститутками
11:16
АвтоВАЗ представил самую дешевую машину
11:08
Как пройдут выборы президента России в Иерусалиме
11:06
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
11:02
В Москве эвакуировали детский сад
10:55
Ученые рассказали об отличиях в мозге трансгендеров
10:35
Поклонская нанесла удар Собчак перед выборами
10:25
Сборная России потеряла Кокорина перед ЧМ-2018
10:24
Олег Газманов отказался от четвертого ребенка
10:14
Миссию на Марс признали смертельно опасной
10:07
Найден уникальный способ избавиться от пробок
10:00
Главные события Москвы с 16 по 22 марта
09:44
Дорогая проститутка раскрыла секрет успеха
09:32
В Подмосковье сгорел автобус
09:29
Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе (видео)
09:15
Ученые поставили точку в споре о пользе ожирения
09:09
68-летняя Пугачева оголила интимную часть тела
09:05
Россияне лишились пенсионных миллиардов
08:44
Названа сумма ущерба от коррупции в России
08:33
Скрипаля отравила родная дочь
08:32
На похоронах потеряли дочь Табакова
08:25
В центре Москвы жестоко расправились с мужчиной
08:00
История президентских выборов в России
07:53
В Подмосковье по делу о нападении собак-людоедов задержан бизнесмен
21:59
Обрушение 950-тонного моста попало на видео
21:49
В Петербурге скончался известный художник
21:45
Модель сбежала от мужа-садиста к Малахову
21:42
Банк "Югра" обжалует решение апелляционного суда
21:34
Школьники в Москве убили 20 человек из-за жвачки
21:31
На севере Москвы ограбили ювелирный магазин
21:07
Плющенко потряс мокрыми трусами перед Киркоровым
20:53
Савченко пришла в Раду с гранатами
20:25
Народ взбесился после слов дочки банкира Тинькова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
Инфаркт убил бабушку Мазур после бесстыжего шоу с проститутками
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
У семьи Фриске отнимают имущество
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
Гороскоп

Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov
Бывшая ведущая второсортного тв-шоу действительно может занять руководящий пост. Ксения Собчак в политике всерьез и надолго. 
прочитано 2268 раз

"Дом-2" и "Блондинка в шоколаде" – это забытое прошлое. Как утверждает астротиполог, нумеролог Дмитрий Шимко, путь предназначения Ксении Собчак переключился в промежутке с 28 на 29 лет. Она осознанно отошла от шоу-бизнеса, стала писать статьи, засветилась на оппозиционных митингах на Болотной. Стало понятно, что человек вошел в точку реализации –  политика.

ПО ТЕМЕ

Поклонская нанесла удар Собчак перед выборами

Врач высказался об угрозе выкидыша Собчак

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Все что она делала в политике с 30 до 36 лет – было своего рода прохождение квалификации, как у спортсмена. И то, что она начала сейчас – действительно серьезно. Неважно кто ей позволил стать кандидатом в президенты, кто поддержал и дал денег на предвыборную кампанию – в этой сфере она надолго. Могу сказать, что у Ксении большое будущее. Следующий знаковый подъем карьеры виден в 40 лет, то есть в 2021 год. И, кстати, именно в этом году будет переизбрание Думы... Собчак взяла приличный задел, и к 40 годам она будет окрепшим политиком со своим капиталом и большим количеством соратником", – заглянул в гороскоп Ксении Дмитрий Шимко.

По его словам, самый знаковый эпизод в ее жизни – 48 лет. Там квалификация повышается на несколько ступеней. К примеру, если в 40 ей удастся сесть в думское кресло, то в 48 лет велика вероятность стать премьер-министром страны.

Что касается личной жизни, то ее союз с Максимом Витограном астротиполог считает довольно интересным. 

"Эти отношения можно назвать союзом взаимозамещения. Она многогранная безбашенная женщина-паук, которая быстро оплетает и поглощает свою жертву: год-полтора изучает, после чего начинает глумиться и уничтожать своего партнера. У него же, напротив, земной спокойный знак, он человек однополярный, скучный, иногда занудливый, но Максим является неким ограничителем для нее. Все ведь заметили перемену поведения Ксении – какой распущенной она была раньше, и какой стала последние несколько лет. Это однозначно влияние мужа. Он ограничивает ее во всем", – уверен эксперт.

С одной стороны Ксении должно быть комфортно, ведь наконец нашелся мужчина, способный ее останавливать. Но с другой стороны она явно нужнается в многогранности, чтобы картинки за окном менялись постояннно, а Максим ей такую роскошь предложить не может – слишком уж однообразный человек.

В их совместном гороскопе Дмитрий Шимко увидел точку разрыва в 2021 году. "Небольшой шанс продлить этот союз на более долгий срок – рождение еще одного ребенка. Но отчетливо виден кризис. Брак будет постепенно рассыпаться. Возможно даже, что пара по-тихому расстанется к 2021 году, а общественность узнает об этом только пару лет спустя, – сказал он. – У Максима Виторгана отчетливо виден поздний пик личной жизни – в возрасте 55-56 лет возможно даже рождение ребенка от молодой женщины. Но у Собчак все гораздо интереснее: впереди видны два новых союза. Первый в возрасте 40-41 года, второй в 45-46 лет. Причем вторые отношения показаны как очень драматичные и романтичные. Есть вероятность, что возобновятся отношения с бывшим возлюбленным, с которым она крутила роман в молодости".  

16 марта 2018, 21:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем удивляла Собчак

567

комментарии

Политика

Порошенко объявил о начале операции в Донбассе
Ошарашенная Собчак ответила на выпад Поклонской
Российский олигарх обвинил британские власти в заговоре против Москвы
"Лично Путин": Лондон сделал дерзкое заявление об отравлении Скрипаля

Шоу-бизнес

Беременная Лобода открыла главный секрет
Как чувствует себя больная дочь Кончаловского
Ужасные фото Пугачевой выложили в Сеть
Брэд Питт закрутил роман с известной разведенкой

Проишествия

Стюардесса выпала из самолета и умерла
Лыжников зажевало в подъемник в Грузии (видео)
В Подмосковье грабитель случайно застрелил сообщника
Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены

Lifestyle

МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попал в больницу после падения
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
Шоу-бизнес

Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым

Актриса сразила наповал своим видом
Шоу-бизнес

На похоронах потеряли дочь Табакова

Общественность запуталась в догадках и предположениях
Шоу-бизнес

Шоумен о публичном рукоблудии: Я просто проветривал хозяйство

Участник скандала рассказал, как все было на самом деле
Шоу-бизнес

У семьи Фриске отнимают имущество

Суд вынес решение в пользу благотворительной организации

Гороскоп

Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
Совет на выходные
Жириновский серьезно болен
Зудина перенесла нервные срывы

Фоторепортажи

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова

Спорт

Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
Ковальчук продает подаренный Путиным BMW
Англичане взбунтовались из-за решения Мэй
Украинских спортсменов наказали за поддержку России

Регионы

Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
Якуты возбудились от золотого дождя
Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе (видео)
Безумные регионы: В Башкирии мать избивала и морила голодом восьмилетнего ребенка
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru