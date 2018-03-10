Якубовича ждут серьезные проблемы после скандала на Первом канале
За колесом капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович простоит еще очень долго и никакие скандалы этой ситуации изменить не смогут. "Место заслуженное и по праву его и канал никуда не собирается ни перемещать, ни отстранять его", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Впрочем, поджидают одного из самых узнаваемых в России ведущих другие проблемы. Одна из угроз связана со здоровьем 72-летнего Леонида Якубовича. "Страшных диагнозов я не вижу. Просто его здоровье требует внимания. Он не из тех людей, которые любят лечиться и делает это исключительно тогда, когда прижмет. Понятно, что сейчас медицина для него стала во главу угла", – уверена экстрасенс.
По ее мнению, это будет не единственный вызов. на который в 2018 году придется отвечать лицу "Поля чудес". "Рядом с ним находятся какие-то недобросовестные люди, и я вижу явную проблему с деньгами. Вижу по картам тему обмана. Он будет разруливать и находить выходы из сложной ситуации", – подчеркнула Марианна Абравитова.
По ее словам, ведущий уже угодил в эту проблемную ситуацию. Однако все признаки указывают на то, что и с этой проблемой он справится, хотя и нельзя сказать, что без потерь. "По картам выпадает также полное разочарование в людях в определенном его дружественном, я бы сказала, окружении", – заметила ясновидящая.
Кроме того, Леониду Якубовичу в 2018 году поступит предложение уйти в политику. Он, как и в прошлые разы, которые, по словам таролога были, ответит отказом. "Собственная свобода и самореализация для него на первом месте. Если же он пойдет в политику, то не сможет жить своей жизнью", – объяснила Марианна Абравитова.
А вот идея уделить внимание развитию собственного дела найдет у Якубовича куда как больше понимания. Идея, которая уже засела в голове у ведущего, окончательно сформируется и превратиться в проект уже к концу 2018 года. "В нем он будет реализован как бизнесмен и будет зарабатывать на этом неплохие деньги", – подчеркнула экстрасенс.
Напомним, настоящий скандал разгорелся после того, как в СМИ стала появляться цитата Леонида Якубовича, в которой он якобы говорит о том, что играть в "Поле чудес" могут только шизофреники. Оказалось, что недобросоветсные журналисты просто вырвали фразу ведущего из контекста и неверно, а возможно и злонамеренно, ее интерпретировали.
Dni.Ru привели цитату Якубовича в том виде и контексте, в котором она прозвучала, чтобы не множить ложь. "Я знакомлюсь с игроками (перед эфиром. – Прим. ред.), один вопрос я задаю: "О чем нельзя говорить?" И еще я им говорю: "Ребята, забудьте слово "играть". Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. Это шизофрения. Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым и здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите – так это обморок. Вот и все, давайте про это!" – рассказал Якубович в программе "Сегодня вечером" на Первом канале.
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