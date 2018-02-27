Якубович после заварухи сделал заявление о шизофрении

Ведущий "Поля чудес" объяснился за заварушку. Его оболгали и неправильно процитировали, исказив смысл.

Леонид Якубович работает на телевидении с 1991 года. За почти три десятка лет ни в каких скандалах он не был замечен. Но вдруг его втянули в чудовищную завараху, исказили его слова, оболгали. Первый канал был вынужден объясняться, а самого Леонида Аркадьевича журналисты извели звонками. И ему пришлось выступить с заявлением, оправдываться в том, в чем не был виноват изначально.

"Что касается вчерашней шумихи… В мире много происходит плохого и хорошего. Чтобы писать об этом, надо глубоко разбираться в своей теме, надо быть журналистом. А для того, чтобы распространять сплетни и слухи, не разобравшись в ситуации, ничего не надо. И журналистом тоже быть не надо. Наверное, не стоит обращать на это внимания. Единственно, жалко, что такие утки перепечатывают солидные издания. Теряется доверие к печатному слову. В погоне за сенсациями перестали проверять информацию", – цитирует Якубовича РИА Новости.

"Слава богу, кто-то догадался посмотреть видео, как оно было на самом деле. Я рад, что хотя бы в этой ситуации разобрались и поняли, что имелось в виду, – отметил ведущий. – Хотя завтра ведь найдется новый повод, тут я не обольщаюсь. Но я рад, что на "Поле чудес", что бы кто ни писал, приходят хорошие, добрые люди. Программа как была народной, так ей и остается".

Приведем и мы цитату Якубовича в том виде и контексте, в котором она прозвучала, чтобы не множить ложь. "Я знакомлюсь с игроками (перед эфиром. – Прим. ред.), один вопрос я задаю: "О чем нельзя говорить?" И еще я им говорю: "Ребята, забудьте слово "играть". Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. Это шизофрения. Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым и здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите – так это обморок. Вот и все, давайте про это!" – рассказал Якубович в программе "Сегодня вечером" на Первом канале.