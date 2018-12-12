Каббалисты сделали предсказание на 2019 год

ОВЕН

Наконец-то вы начнете пожинать плоды своего труда! Наступает позитивный период, который продлится целых 15 лет и сулит осуществление заветной мечты. Тем не менее, в первые месяцы наступающего года стоит проявить внимательность: не давайте мелким неурядицам вывести вас из себя. Есть большая вероятность достичь пика карьеры, но не стоит забывать об осторожности, чтобы не соскользнуть с этой вершины. В целом, 2019 год принесет великолепные результаты, к которым вы давно шли. Но будут не только взлеты, но и падения, так что пристегните ремни!

ТЕЛЕЦ

Вас ждет поистине захватывающий год, наполненный множеством волшебных сюрпризов и удивительных моментов! Если вы не будете бояться риска и выхода из зоны комфорта, то получите больше шансов для роста по карьерной лестнице! Этот год идеален для женитьбы. Не удивляйтесь, если ваши финансовые потоки будут приходить из непривычных источников или от неожиданных людей. Просто будьте готовы к приключениям!

БЛИЗНЕЦЫ

Несмотря на то, что 2019 год может напоминать американские горки, он станет очень значимым и важным для вас. Впереди не только позитивный опыт, но и испытания. Это будет удачный год для сделок с недвижимостью и покупки собственного дома. В конце года в вашей семейной жизни воцарится настоящая гармония. Но вы должны адаптироваться к тому новому, что будет с вами происходить, а также более внимательно отнестись к собственному здоровью. Промните, наступающий год принесет много уроков!

РАК

Карьера пойдет в гору, ваши труды оценят по достоинству, велика вероятность повышения по службе. Владельцам собственного бизнеса стоит ждать новых клиентов и значительного увеличения прибыли. Доверяйте своей интуиции, потому что именно в наступающем году у вас появится шанс вывести свое дело на качественно новый уровень и достичь процветания. В этом году не отказывайте себе в путешествиях. Очень вероятно, что в одной из этих поездок вы встретите свою вторую половинку. Старайтесь больше внимания уделять своей семье, особенно родителям.

ЛЕВ

Вас ждет фантастическая возможность избавиться от всех беспокойств, связанных с финансами. Впервые за 10 лет ваши доходы значительно вырастут, что сделает вас еще более уверенными в своих силах и успешными. Новый 2019 год принесет позитивные изменения в жизни, словно компенсируя 2018-й, который не был столь плодотворным. Будьте готовы к некоторым перегрузкам на работе и не жалейте сил. Направьте все ваше внимание и заботу на близких людей – родителей и детей. Вас ждет очень светлое время, полное уверенности и энтузиазма.

ДЕВА

Этот год особенно подходит для творчества. Займитесь тем, о чем всегда мечтали – например, возьмите уроки музыки или танца. Возможно, ваша семья неожиданно станет больше: речь может идти о приемном ребенке или ком-то, кто приедет погостить и не захочет уезжать. Возможны новые романтические отношения и увеличение доходов. Но при этом обязанности тоже могут увеличиться, и скорее всего это будет связано с детьми. Остерегайтесь проблем со здоровьем. Будьте готовы к дальним путешествиям. Если у вас были какие-то сложности с наследством, то в этом году все может благополучно разрешиться.

ВЕСЫ

В этом году ваша жизнь может принять неожиданный оборот: велика возможность переезда и смены места работы. Вами будут интересоваться авторитетные люди, что сильно укрепит репутацию в обществе. Влияние Сатурна может негативно влиять на денежные потоки. Остерегайтесь нагрузок и напряжения, поскольку они могут сказаться на вашем душевном состоянии. Ищите мира во всех взаимоотношениях, старайтесь не реагировать на внешние раздражители и оставаться спокойными и сдержанными. Несомненно, 2019 год будет способствовать вашему росту, вы станете более организованными.

СКОРПИОН

Вас ждет множество новых встреч и плодотворных контактов. Возможно, вы перейдете на фриланс и заключите несколько выгодных контрактов, которые будут приносить хорошие деньги. Это значительно повысит самооценку. К счастью, в 2019 году будет больше перемен, но меньше драм, чем в 2018-м. Вы можете ощущать некоторое беспокойство и тревожность, что скажется на принятии решений. Но не стоит волноваться, в конце тоннеля ждет Свет! В наступающем году с особой внимательностью отнеситесь к своему здоровью.

СТРЕЛЕЦ

Вам будет сопутствовать удача. Появится много новых возможностей для обучения, роста и всего того, что поможет достичь большего успеха. Возможно, предложат работу за границей, особенно если вы трудитесь в сфере медицины, журналистики или юриспруденции. Чтобы сгладить влияние Юпитера, посещайте священные места или места силы. Не удивляйтесь, если почувствуете стремление к духовным или философским знаниям. На пороге год, полный Света!

КОЗЕРОГ

Тридцатилетний цикл начнется с обновления и изменения установок. Вас ждут новые сделки и контракты. В декабре 2019 Юпитер войдет в созвездие Козерога и активирует тяжелую энергию Сатурна. Для вас это будет огромная трансформация, как в личной, так и в профессиональной сфере, так что будьте готовы. В этом году надо будет подумать и о будущем, здесь поможет ваша практичность, усердие и трудолюбие. Помните, поступки говорят сами за себя!

ВОДОЛЕЙ

Возможно, именно в этом году вы поймете, что пора сменить работу. Также у вас может появиться желание убрать все лишнее из своей жизни. Вы захотите больше свободы. Сейчас самое время тщательно проанализировать все свои жизненные проблемы и со всей мудростью разобраться с ними. В этом году ваши аналитические способности проявятся особенно ярко. Острый ум поможет превратить яд в лекарство, вы победите в любой битве, возьмете любую вершину и превратите сложные времена в самые лучшие. Вас ждет потрясающий год личностного роста!

РЫБЫ

Прекрасное время для международных поездок и учебы. Возможны также путешествия к друзьям, которые живут в других странах. Будущий год сулит улучшения в финансовой сфере, не исключено, что благодаря новой работе. Это время расцвета вашего истинного "я" и интеллекта. Вы многое переосмыслите в этом году, но старайтесь держаться подальше от ловушек эго. В голову придут чудесные идеи о том, как помогать людям. Вы будете очень успешны вашей естественной среде, которая связана с религиозными и интеллектуальными вопросами. Вы ощутите любовь окружающих людей. Произойдет множество беспрецедентных событий, а потому будьте осторожны, внимательны и держите свое сердце открытым!