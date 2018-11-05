Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября 2018 года

Неделя начинается при очень старой Луне. Уже в среду, 7 ноября, наступит новолуние – Солнце опять соединится с Луной. Ночное светило невозможно будет увидеть на небе практически всю наступившую неделю. Эти дни называются днями Гекаты, и в этот период не стоит начинать никаких новых дел – Луна еще слишком слаба, и помогать нам не в силах.

Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.



ОВЕН

Начало недели благоприятно для любой коллективной деятельности – вместе можно и отдыхать, и работать. В среду и четверг лучше сдерживать свою природную горячность и не нарываться на неприятности. Пятница и суббота благоприятны для интеллектуальной деятельности. Если в воскресенье предложат поработать, соглашайтесь – не прогадаете.

ТЕЛЕЦ

Может быть с самого начала недели еще не будет больших результатов, зато уже со среды можно рассчитывать на какой-то успех, но только при работе в команде. В пятницу и субботу лучше не делать резких движений, чтобы не получить травму. В воскресенье прислушивайтесь к информации – будет что-то полезное.

БЛИЗНЕЦЫ

Постарайтесь как можно больше успеть в начале недели, потому что среда и четверг больше подходят для простых рутинных дел, чем для больших профессиональных успехов. В пятницу и субботу ваши усилия следует приложить для пользы ваших партнеров по жизни и по работе. Воскресенье лучше провести дома в спокойной обстановке.

РАК

Раки привязаны к своему дому, и в понедельник-вторник у вас есть возможность заниматься именно домашними делами. Период со среды по четверг обещает много творческих находок. В конце рабочей недели лучше заниматься наведением порядка в делах. Воскресенье проведите со своей второй половинкой.

ЛЕВ

В понедельник следите за информацией, но слепо ей не доверяйте. Всю середину недели от профессиональных достижений вас могут отвлекать семейные проблемы. Свое вы наверстаете в пятницу – день должен пройти на подъеме. В субботу можно устроить торжество с любимым человеком. А воскресенье посвятите здоровью.

ДЕВА

Не ходите по магазинам во вторник – вы рискуете зря потратить свои деньги. Среда и четверг дни, насыщенные встречами, поездками и новостями, не всегда полезными. В пятницу не сидите на работе допоздна – вас ждут дома. Субботу тоже объявите семейным днем. А повеселиться от души можно будет и в воскресенье.

ВЕСЫ

Не раскачивайтесь долго в понедельник – проведите этот день активно, проявите лидерские качества. В период со среды по четверг не гнушайтесь никакой физической работы – награда воспоследует. Пятница и суббота благоприятны для интеллектуальной деятельности. А в воскресенье не забудьте навестить родителей.

СКОРПИОН

В понедельник, может быть, еще не все заладится – хорошо, что это будет выходной. Ваше время начинается со среды – вот тогда и развернетесь во всю ширь. Практически вся неделя должна пройти на подъеме, что приведет к конкретным материальным результатам. Воскресенье благоприятно для встреч с друзьями и родственниками.

СТРЕЛЕЦ

Постарайтесь больше успеть в начале недели, потому что со среды у вас может быть упадок сил. В это время лучше быть на подхвате и не выкладываться на все сто. Свое вы наверстаете уже в пятницу. Суббота и воскресенье тоже пройдут на подъеме. Воскресенье можно посвятить материальным делам, например, пройтись по магазинам.

КОЗЕРОГ

В самом начале недели вы сможете выйти в победители в профессиональном соревновании, и сможете удерживать свои лавры практически всю неделю. Интенсивный труд может обесточить вас к концу недели, поэтому на пятницу и субботу лучше не планировать важные дела. Уже в воскресенье у вас будет прилив сил.

ВОДОЛЕЙ

Весь рассматриваемый период должен быть для вас успешным, поэтому не стоит лениться, прохлаждаться и бить баклуши. Начало недели больше располагает к интеллектуальной деятельности, а все остальное время – к профессиональным успехам. Но ничего не планируйте на воскресенье – это должен быть день отдыха.

РЫБЫ

Не планируйте ничего экстремального на понедельник – есть опасность получить травму. Со среды по четверг время благоприятное для учебы, получения и передачи знаний, важной информации. Пятница и суббота благоприятны для практической деятельности. Воскресенье можно провести с добрыми друзьями.