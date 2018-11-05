Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября 2018 года

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на сентябрь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Путин публично унизил напуганного Порошенко
"Вы не в себе": Ани Лорак грубо заткнули на шоу "Голос"
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Леру Кудрявцеву парализовало из-за смерти любимого мужчины
Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
партнеры
Понедельник 5 ноября
Лента новостей
18:21
В Госдуме раскритиковали слова уральской чиновницы о детях
17:43
50-летнюю фитнес-модель приняли за молоденькую студентку
16:35
В Москве таксист средь бела дня застрелил конкурента
16:21
Есть пострадавшие: в Ханты-Мансийске обрушился мост
15:49
Знаменитый боксер умер после нокаута
15:16
Отдыхающая с шампанским в ванной голая Седокова восхитила россиян
14:00
Лобода пошла на риск после серьезной операции
13:31
Известный телеведущий погиб в жутком ДТП
12:46
50-летняя Валерия в банном халате раскинулась на кровати перед Пригожиным
12:04
Тайный избранник Фриске вышел из тени и сделал заявление
11:24
Растерянный сын бежит от обезумевшей Анджелины Джоли
10:45
"Пиар чистой воды": народ врезал пострадавшей от удара Васильевой
10:08
Грязные тайны Меган Маркл раскрыли в прямом эфире
20:13
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 ноября 2018 года
19:02
"Откуда вино?": Бородина жестко сорвалась на дочь
17:59
Одурачившая миллионы людей Пугачева решилась на откровенное признание
17:18
Затравленная сирота из шоу "Битва экстрасенсов" раскрыла жуткое убийство
16:39
Сексуальная "барби-модель" довела россиян до экстаза
15:55
На Рудковскую напали в день рождения
15:13
Жена 58-летнего Диброва предъявила округлившийся живот
14:34
Скрывал 20 лет: объявился тайный сын покойного Яковлева из "Иванушек"
14:04
172 человека на борту: Boeing с трещиной в стекле экстренно приземлился
13:25
Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
12:48
Татьяну Васильеву срочно госпитализировали после удара по голове
12:23
Почему "Новой газете" везде мерещится след ЧВК "Вагнера"
11:52
Володин поздравил россиян с Днем народного единства
11:51
Принц Гарри пошел на радикальные меры из-за беременности Маркл
11:14
Выдворенная из Первого канала Андреева покинула Россию
10:42
Продешевившую Лорак разнесли за вульгарный наряд
10:19
Шнуров влез в скандал с групповым изнасилованием
10:02
Известный музыкант умер от сердечного приступа
10:00
Страшный пожар в школе: погибли больше 100 детей
18:01
Опозоренную Собчак добили сравнением с Бузовой
17:33
Беременная любовница Серова лишилась чувств на показе мод
17:10
Следом за Марьяновым: упившийся Мазаев попал в лечебницу
17:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 ноября 2018 года
16:34
Избитая звезда "Дома-2" ужаснула шрамами (фото)
16:05
Алексей Воробьев шпионит за бывшими любовницами
15:30
После смерти Караченцова Поргина будет ухаживать за его другом
15:01
"Толстая и вульгарная": Седокову разнесли за откровенные фото
14:19
Мария Захарова раскрыла главную тайну мужа
13:48
Крида и Жукова застали в одной постели
13:19
Пожилая любовница подтолкнула Киркорова к разврату с молодежью
12:55
Как жила погибшая в авиакатастрофе королева красоты
12:47
"Ведут себя как с рабами": Игорь Николаев устроил разборки в самолете
12:19
Родит раньше срока: неожиданное заявление о беременности Меган Маркл
11:56
Пострадавшую на съемках шоу "Танцы" участницу гонят из проекта
11:26
"Хочу дочку": Бузова задумалась о семье после провала с концертом
11:08
Наставники нагло обманули участницу шоу "Голос"
10:44
Поезд снес грузовик в Краснодарском крае (видео)
10:32
Соколовский сбежал из России вслед за Дакотой
10:00
Тимошенко угодила в тюрьму после грязного секс-скандала
22:00
"Выбираем": любвеобильная Бледанс показала коллекцию мужчин
21:59
Струсивший Порошенко занялся контрабандой
21:55
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
21:49
"Отрезала здесь, вставила там": что с собой сделала Елена Воробей
21:42
"Результат за неделю": Борисова раскрыла супер-диету
21:34
Утонувшую в роскоши Гагарину жестко затравили
21:30
Ожидающая тройню любовница Киркорова еле шевелится
21:19
В Саранске мужчина украл 18 тонн шоколада
21:07
Миллионер из шоу "Замуж за Бузову" променял Ольгу на простушку
20:55
Елена Воробей покинула Россию после госпитализации
20:54
В Башкирии трехлетний мальчик погиб в страшной аварии
20:21
Под Урюпинском автолюбитель задавил девятиклассницу на переходе
20:09
Допустившая роковую ошибку Загитова сумела порвать соперниц
20:01
Упавший на колени перед могилой Киркоров рассказал о горькой потере
19:46
Россияне в панике из-за роста цен
19:42
В Удмуртии пенсионер зарезал собутыльника
19:33
В Казани от отравления дымом при пожаре погиб инвалид
19:24
Пропавшая жительница Нижнего Тагила найдена мертвой
19:16
В Тюмени пассажиры самолета взяли штурмом кабину пилотов
19:08
Сраженный алкоголизмом любовник Пугачевой устроил жуткий погром
19:06
Звезда "Папиных дочек" пошла по стопам развратной актрисы
19:02
В Омске пьяный пациент набросился на врачей
18:52
В Нижнем Новгороде произошло смертоносное ДТП
18:48
За год произошел полный развал отрасли такси
18:21
"Базарная сорока": попавшуюся на воровстве Собчак отправили в ПТУ
18:08
Готовил теракт: в Москве у 14-летнего школьника нашли бомбу
18:06
Эксперт: Facebook выгодна версия о мифических российских хакерах
17:50
В Ростове семейная пара бросила дочь с бомжами
17:31
Игривая Семенович возбудила сексуальным нарядом
17:16
Софи Кальчева раскрыла главные секреты красоты
17:15
Галерея Классической Фотографии представляет выставку Алекса Перрэ "Перекрестки миров"
17:09
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 ноября 2018 года
17:04
"Похулиганили от души": Епифанцев уединился со старушкой в темном ангаре
16:51
Наркозависимый певец в критическом состоянии после расставания с Пугачевой
16:19
Исчез после отравления: новый поворот в громком деле Скрипаля
16:19
Улыбающаяся Бородина восхитила шикарными формами в купальнике
16:16
94-летняя пенсионерка выжила после 74 осиных укусов
16:03
Волочкова закинула обезображенную ногу на растерянного Корчевникова
15:48
Москвичи полюбили грузинские застолья
15:38
Депутаты-единороссы отказываются от пенсионных надбавок
15:36
Известная модель с переделанным задом крупно опозорилась
15:34
Звезду "Дома-2" ударили головой о бетонную лавку
15:21
Порезал двоих: неадекватный мужчина с ножом набросился на людей
15:05
"4-я стадия онкологии": певица МакSим рассекретила жуткий диагноз
15:02
Дума и правительство разработают программу развития села
14:56
В Сети появилось откровенное видео с известной актрисой
14:53
Хилькевич набросилась на поклонников
14:51
Буйнов раскрыл рот от страшной тайны Пугачевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Одурачившая миллионы людей Пугачева решилась на откровенное признание
Опозоренную Собчак добили сравнением с Бузовой
Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
Жена 58-летнего Диброва предъявила округлившийся живот
Беременная любовница Серова лишилась чувств на показе мод
Следом за Марьяновым: упившийся Мазаев попал в лечебницу
Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя начинается при очень старой Луне. Уже в среду, 7 ноября, наступит новолуние – Солнце опять соединится с Луной. Ночное светило невозможно будет увидеть на небе практически всю наступившую неделю. Эти дни называются днями Гекаты, и в этот период не стоит начинать никаких новых дел – Луна еще слишком слаба, и помогать нам не в силах.
прочитано 4497 раз

Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Начало недели благоприятно для любой коллективной деятельности – вместе можно и отдыхать, и работать. В среду и четверг лучше сдерживать свою природную горячность и не нарываться на неприятности. Пятница и суббота благоприятны для интеллектуальной деятельности. Если в воскресенье предложат поработать, соглашайтесь – не прогадаете.

ТЕЛЕЦ

Может быть с самого начала недели еще не будет больших результатов, зато уже со среды можно рассчитывать на какой-то успех, но только при работе в команде. В пятницу и субботу лучше не делать резких движений, чтобы не получить травму. В воскресенье прислушивайтесь к информации – будет что-то полезное.

БЛИЗНЕЦЫ

Постарайтесь как можно больше успеть в начале недели, потому что среда и четверг больше подходят для простых рутинных дел, чем для больших профессиональных успехов. В пятницу и субботу ваши усилия следует приложить для пользы ваших партнеров по жизни и по работе. Воскресенье лучше провести дома в спокойной обстановке. 

РАК

Раки привязаны к своему дому, и в понедельник-вторник у вас есть возможность заниматься именно домашними делами. Период со среды по четверг обещает много творческих находок. В конце рабочей недели лучше заниматься наведением порядка в делах. Воскресенье проведите со своей второй половинкой.

ЛЕВ

В понедельник следите за информацией, но слепо ей не доверяйте. Всю середину недели от профессиональных достижений вас могут отвлекать семейные проблемы. Свое вы наверстаете в пятницу – день должен пройти на подъеме. В субботу можно устроить торжество с любимым человеком. А воскресенье посвятите здоровью.

ДЕВА

Не ходите по магазинам во вторник – вы рискуете зря потратить свои деньги. Среда и четверг дни, насыщенные встречами, поездками и новостями, не всегда полезными. В пятницу не сидите на работе допоздна – вас ждут дома. Субботу тоже объявите семейным днем. А повеселиться от души можно будет и в воскресенье.

ВЕСЫ

Не раскачивайтесь долго в понедельник – проведите этот день активно, проявите лидерские качества. В период со среды по четверг не гнушайтесь никакой физической работы – награда воспоследует. Пятница и суббота благоприятны для интеллектуальной деятельности. А в воскресенье не забудьте навестить родителей.

СКОРПИОН

В понедельник, может быть, еще не все заладится – хорошо, что это будет выходной. Ваше время начинается со среды – вот тогда и развернетесь во всю ширь. Практически вся неделя должна пройти на подъеме, что приведет к конкретным материальным результатам. Воскресенье благоприятно для встреч с друзьями и родственниками.

СТРЕЛЕЦ

Постарайтесь больше успеть в начале недели, потому что со среды у вас может быть упадок сил. В это время лучше быть на подхвате и не выкладываться на все сто. Свое вы наверстаете уже в пятницу. Суббота и воскресенье тоже пройдут на подъеме. Воскресенье можно посвятить материальным делам, например, пройтись по магазинам.

КОЗЕРОГ

В самом начале недели вы сможете выйти в победители в профессиональном соревновании, и сможете удерживать свои лавры практически всю неделю. Интенсивный труд может обесточить вас к концу недели, поэтому на пятницу и субботу лучше не планировать важные дела. Уже в воскресенье у вас будет прилив сил.

ВОДОЛЕЙ

Весь рассматриваемый период должен быть для вас успешным, поэтому не стоит лениться, прохлаждаться и бить баклуши. Начало недели больше располагает к интеллектуальной деятельности, а все остальное время – к профессиональным успехам. Но ничего не планируйте на воскресенье – это должен быть день отдыха.

РЫБЫ

Не планируйте ничего экстремального на понедельник – есть опасность получить травму. Со среды по четверг время благоприятное для учебы, получения и передачи знаний, важной информации. Пятница и суббота благоприятны для практической деятельности. Воскресенье можно провести с добрыми друзьями.  

5 ноября 2018, 09:56

комментарии

Политика

Тимошенко угодила в тюрьму после грязного секс-скандала
Струсивший Порошенко занялся контрабандой
Меркель встретили на Украине нацистским приветствием
Опустившийся Порошенко получил мощную оплеуху от Путина

Шоу-бизнес

Опозоренную Собчак добили сравнением с Бузовой
Беременная любовница Серова лишилась чувств на показе мод
Следом за Марьяновым: упившийся Мазаев попал в лечебницу
Избитая звезда "Дома-2" ужаснула шрамами (фото)

Проишествия

В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
На московского чиновника напали с ножом (видео)
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета

Lifestyle

Монеточка написала песню к фильму ужасов
Группа "Пикник" выступит на концерте с роботом-гитаристом
Запрещенная на Украине Вика Цыганова отказалась от переговоров
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
Шоу-бизнес

Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену

Телеведущий поделился снимками с отдыха
Шоу-бизнес

Тайный избранник Фриске вышел из тени и сделал заявление
Шоу-бизнес

Растерянный сын бежит от обезумевшей Анджелины Джоли

Мэддокс готовится покинуть родной дом
Шоу-бизнес

Лобода пошла на риск после серьезной операции

Певица готова отправиться в тур в самое ближайшее время

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября
"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
Гороскоп отношений на ноябрь 2018 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как жила погибшая в авиакатастрофе королева красоты
Самой сексуальной гимнасткой на ЧМ-2018 признали россиянку
Гагарина в красном платье затмила мрачную Валерию
Поэтесса из Сибири стала звездой Playboy

Спорт

Допустившая роковую ошибку Загитова сумела порвать соперниц
Стриптиз Туктамышевой заставил детей раздеваться на льду
Акинфеев рассказал о дедовщине в ЦСКА
Плющенко прошелся по "воскресшей" Туктамышевой

Регионы

Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
В Челябинске у модели вытащили кусок стекла из глаза
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru