Совет на выходные, 3-4 ноября 2018 года

В эти выходные главной задачей будет соблюсти баланс между личной свободой и принадлежностью к паре или какой-то группе – коллективу, семье, компании друзей. С одной стороны, важно будет сохранить в отношениях некую общность и ощущение того, что вы вместе. С другой стороны - не наступать на горло собственной песне.

Очень вероятно, что в эти дни кто-то столкнется с некой ситуацией, которая "выбьет" из комфортного баланса и заставит работать над тем, чтобы его восстановить. Если в какой-то области этот дисбаланс уже существовал, он обострится до такой степени, что закрывать глаза будет весьма сложно. Важно понимать, что необходимости срочно эвакуироваться из сложившейся ситуации, сжигать мосты или опускать руки нет. Восстановление комфортного состояния вполне возможно, хотя и потребует определенных усилий. Кому-то потребуется не бояться четко обозначить личные границы и корректно, но твердо их защищать, а кому-то, напротив, осознать тот факт, что он слишком дистанцировался от какого человека или людей. Главное – не перепутать", - поясняет синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Особенно актуальным этот совет может стать в бытовых вопросах, а также во всем, что так или иначе связано с работой.