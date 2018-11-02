Гороскоп отношений на ноябрь 2018 года

В первую половину месяца лучше будет удаваться налаживание старых связей, а вот с 17 числа можно смело бросаться на штурм новых рубежей – девушки, будьте смелее, не надо ждать милостей от природы. Кстати, если вы собрались пойти под венец, вторая половина месяца для этого вполне подходит.

Ключевой в этой информации будет прохождение Венеры по знаку Весы – следовательно, представительницам именно этого знака можно гарантировать счастье. Увы, все не так просто, и у всех у нас есть собственный гороскоп, но то, что вы сейчас в фаворе, это точно. Так же повезет представителям других воздушных знаков – Близнецов и Водолеев. У вас, по крайней мере, все должно быть хорошо на личном фронте.

Гороскоп отношений обещает, что в ноябре небела будут благоволить огненным знакам – Овну, Льву и Стрельцу. Женщины-Овны смогут воспользоваться моментом – это самое благоприятное время для налаживания личной жизни. Впрочем, и для всех остальных знаков ноябрь месяц обещает быть вполне успешным.