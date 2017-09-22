Совет на выходные, 23-24 сентября 2017 года

В эти выходные появится шанс заметно продвинуться в какой-то области. Однако масштаб предложенных изменений может быть разным, как совсем небольшим, так и весьма глобальным.

“Кто-то наткнется в магазине на робот-пылесос или на рекламу бюджетной, но хорошей клининговой компании для дома, и совершив спонтанный заказ обнаружит, какую бездну свободного времени предоставит им эта ранее игнорируемая опция уборки дома. Кому-то знакомый за чашечкой воскресного кофе предложит работу мечты. Не надо бояться или сомневаться – предложение надо хватать”, – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева.



При этом важно понимать, что жизнь только предложит возможность сделать такой шаг, но переставлять ноги и принять решение придется нам самим. Если кто-то откажется или не заметит, то никаких "санкций" не последует. Однако шанс заметно улучшить свою жизнь останется позади.

“Не всегда и не у всех будет внешний рывок. Это может быть результат некой внутренней работы, который позволит буквально разорвать цепи каких-то ограничений, загораживавших путь в счастливое будущее. В этом случае жизнь подкинет некую ситуацию, которая, если быть внимательными и вдумчивыми, позволит радикально пересмотреть некую свою устоявшуюся точку зрения. Можно будет услышать виртуальный щелчок в голове и буквально почувствовать, как отпало нечто мешающее, и стало легче дышать”, – рассказала эксперт.

По ее словам, особенно важно обратить внимание на детскую тему, тему творчества и романтические взаимоотношения.

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