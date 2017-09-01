Совет на выходные, 1-2 сентября

Влияние этих выходных будет разделено по гендерному признаку, и основное внимание следует обратить на мужчин, а мужчинам – на самих себя. У некоторых могут обостриться неожиданные качества…

У представителей сильного пола могут "прорезаться" склонность к пустой болтовне, не подкрепленной фактами, сухой и безэмоциональный логический расчет там, где человеку желательно бы быть "теплее", чрезмерная общительность и направленность на большие компании или глобальные проекты, тогда как близкие люди могут от этого страдать. Например, мужчину внезапно может потянуть повести денек на пикете в защиту морских котиков, оставив дома жену и ребенка, лежащих пластом с температурой.

"Дорогие мужчины, постарайтесь сдержать в себе подобные порывы. Это не только серьезно заденет ваших близких, но и, впоследствии, рикошетом ударит по вам самим, – предупреждает синхролог-консультант Наталья Ковалева. В эти выходные также есть опасность, что вас "понесет" как Остапа Бендера. Неплохо будет воздержаться от необдуманных обещаний. Иначе, когда через некоторое время вас призовут к ответу за нечто, сказанное для красного словца, вам самим будет крайне неприятно".

Женщины сильно облегчат себе жизнь, если будут реагировать на подобные действия мужчин максимально нейтрально. В случае, если ранее вы со своим спутником наметили важные совместные задачи, то помните об особенностях этих дней и принимайте их во внимание.

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