Совет на выходные, 1-2 сентября
У представителей сильного пола могут "прорезаться" склонность к пустой болтовне, не подкрепленной фактами, сухой и безэмоциональный логический расчет там, где человеку желательно бы быть "теплее", чрезмерная общительность и направленность на большие компании или глобальные проекты, тогда как близкие люди могут от этого страдать. Например, мужчину внезапно может потянуть повести денек на пикете в защиту морских котиков, оставив дома жену и ребенка, лежащих пластом с температурой.
"Дорогие мужчины, постарайтесь сдержать в себе подобные порывы. Это не только серьезно заденет ваших близких, но и, впоследствии, рикошетом ударит по вам самим, – предупреждает синхролог-консультант Наталья Ковалева. В эти выходные также есть опасность, что вас "понесет" как Остапа Бендера. Неплохо будет воздержаться от необдуманных обещаний. Иначе, когда через некоторое время вас призовут к ответу за нечто, сказанное для красного словца, вам самим будет крайне неприятно".
Женщины сильно облегчат себе жизнь, если будут реагировать на подобные действия мужчин максимально нейтрально. В случае, если ранее вы со своим спутником наметили важные совместные задачи, то помните об особенностях этих дней и принимайте их во внимание.
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