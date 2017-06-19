Большое интервью Путина Голубкина выходит за Ливанова Смерть Илоны Новоселовой Эксклюзив Дом-2

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Гороскоп

Астрологический прогноз с 19 по 25 июня

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Все семь дней пройдут на стареющей Луне, причем в субботу ожидается новолуние. Неделя больше годится для завершения дел.
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Субботу смело можно посвятить планированию будущего, уверен астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Неделя начнется на мажорной ноте: вы справитесь с любой задачей и уже во вторник получите вознаграждение за труды. Четверг и пятницу посвятите коллективной работе. Выходные, как и положено, проведите дома или на даче.

ТЕЛЕЦ

В понедельник не стоит строить из себя героя – лучше провести этот день спокойно. Зато во вторник вы решите сразу все навалившиеся проблемы. Эта активность не покинет вас до конца недели. В выходные можно съездить на природу в хорошей компании.

БЛИЗНЕЦЫ

Скорее всего, начало недели не заладится. Если в понедельник с помощью друзей вы еще сможете добиться определенных успехов, то во вторник и среду шансы на победу практически равны нулю. Ситуация изменится в четверг – вы получите возможность показать, на что способны.

РАК

Не стоит долго раскачиваться в первый день – у вас есть шансы не только выйти в лидеры, но и оставить конкурентов позади. Если во вторник почувствуете усталость, товарищи обязательно придут на помощь. Вторую половину недели лучше посвятить отдыху. 

ЛЕВ

В понедельник вас ждут успехи в интеллектуальном труде, а во вторник сможете побить все рекорды на производстве. И если даже во второй половине недели покажется, что сил больше нет, вы найдете себя в коллективной работе. А отдохнуть сможете в выходные.

ДЕВА

В понедельник не стоит лезть на баррикады – есть опасность получить бытовую или производственную травму. Однако уже во вторник звезды окажутся на вашей стороне – сможете пуститься в любые авантюры. Вторая половина недели пройдет при вашем полном превосходстве.

ВЕСЫ

Весы считаются коллективным знаком, и начало недели – тому подтверждение. В понедельник вам стоит заняться коллективной работой. Во вторник и среду повысится риск травматизма – будьте аккуратнее. В четверг или пятницу на связь выйдет человек издалека. В субботу можно отправиться в путешествие.

СКОРПИОН

Неделя начнется не очень продуктивно, но от вас потребуется полная отдача сил и энергии. Во вторник стоит переключиться на командные дела – почувствуйте себя винтиком в едином механизме. Вторая половина недели – не для активных дел, берегите себя. Если соскучились по приключениям – для них подойдут выходные.

СТРЕЛЕЦ

Если у кого неделя и начнется хорошо, так это у типичных Стрельцов: понедельник будет богат на творческие замыслы и решения. Впрочем, уже во вторник придется окунуться в рутину. Вторая половина недели – для коллективных дел. Выходные стоит провести дома.

КОЗЕРОГ

Если в понедельник решите подольше понежиться в постели, ничего не потеряете – все равно для производственных свершений не время. Во вторник придет вдохновение, которое поможет доказать, что вы по-настоящему креативный человек. В четверг творческая энергия иссякнет. Выходные проведите со своей половиной.

ВОДОЛЕЙ

Если вы запланировали важные встречи, не откладывайте их в долгий ящик. Лучший день для этого – понедельник. Во вторник и среду деловые переговоры, скорее всего, не принесут пользы. Вторая половина недели будет гораздо продуктивнее первой. В выходные займитесь здоровьем.

РЫБЫ

Для типичных Рыб неделя окажется удачной. В понедельник можно заняться решением материальных вопросов. Во вторник и среду благоприятны встречи общественного и личного характера. В четверг и пятницу вы гарантированно справитесь с домашними проблемами. Выходные пройдут на ура.

19 июня 2017, 08:02

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