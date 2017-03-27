Астрологический прогноз с 27 марта по 2 апреля

Неделя стартует в 29-е лунные сутки, которые не считаются благоприятными. Во вторник ожидается новолуние, а это значит, что с любыми начинаниями придется повременить.

На смену старой приходит новая луна, что внушает надежды на будущее, утверждает астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В понедельник не все дела будут спориться – можно взять отгул или просто не слишком выкладываться. Во вторник все встанет на свои места – вы снова займете лидирующие позиции. Выходные лучше всего провести с друзьями или родственниками.

ТЕЛЕЦ

Неделя поделится ровно на две половины. В понедельник вечером вы почувствуете упадок сил, зато в четверг откроется второе дыхание – вы сможете претендовать на ведущие роли. В выходные займитесь спортом.

БЛИЗНЕЦЫ

В понедельник вас может переполнять энтузиазм, но уже во вторник прыти поубавится. Впрочем, с помощью друзей вы справитесь со всеми поручениями. В четверг вас могут покинуть последние силы, поэтому расходуйте их правильно. В выходные активность повысится.

РАК

Это один из самых оптимистичных прогнозов. В первой половине недели вы будете весьма удачливы: в понедельник – в интеллектуальной деятельности, во вторник и среду – в карьере. Если в четверг энергия иссякнет, на выручку придут друзья. Выходные – для релаксации.

ЛЕВ

В понедельник могут сохраняться тревожные тенденции, возникшие на прошлой неделе. По крайней мере, не стоит совершать резких движений и переходить дорогу на красный свет. Во вторник ситуация изменится в вашу пользу. Все последующие дни окажутся благоприятными.

ДЕВА

В понедельник обратите внимание на нужды коллектива – в этот день лучше находиться в общем потоке и не высовываться. Во вторник и среду возрастет риск пострадать в быту или на производстве. Вторая половина недели пройдет на позитиве.

ВЕСЫ

Возможно, неделя начнется не очень хорошо. В понедельник вам придется решать проблемы других людей, затем на первое место выйдут дела коллектива. В четверг и пятницу берегите себя – есть риск получить травму. Если соскучились по приключениям, для них прекрасно подойдут выходные.

СКОРПИОН

В понедельник ожидается прилив творческой энергии, которая иссякнет уже к вечеру. Со вторника по пятницу придется заниматься рутинными делами. Если в выходные вам предложат какой-то экстрим, лучше откажитесь – это может быть опасно.

СТРЕЛЕЦ

В целом неделя сложится благоприятно. Если утро понедельника и не заладится, к концу дня вас точно посетит муза. Вторник и среду используйте для достижения новых успехов. В четверг энергии поубавится. Выходные посвятите своей половине.

КОЗЕРОГ

Неделя будет не самой лучшей. Если в первой ее половине вы нацелены на карьеру, шансы на успех невысоки. А вот четверг и пятница хороши для творческих успехов. Выходные посвятите своему здоровью и мелкому ремонту.

ВОДОЛЕЙ

Первая половина недели пройдет динамично, но подвижность эта будет интеллектуальной, а не физической. Ожидается много звонков, сообщений и поездок по личным и рабочим делам. В четверг можно залечь на дно – скорее всего, все от вас отстанут. Выходные как нельзя лучше подойдут для торжества.

РЫБЫ

Проявив инициативу, в первый же день вы сможете рассчитывать на заслуженную награду. Не сбавляйте обороты и учтите, что первая половина недели подходит для физической деятельности, а вторая – для интеллектуальной. Выходные посвятите дому и семье.