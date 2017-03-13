Астрологический прогноз с 13 по 19 марта

Неделя начинается с полнолуния – инстинкты так и рвутся наружу. В этот период следует сдерживать эмоции и не поддаваться на провокации.

Астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков советует проявить терпение и благоразумие.

ОВЕН

Неделю лучше всего посвятить коллективной работе – индивидуальные проекты не будут успешными. Во второй половине стоит снизить обороты – не время проявлять прыть. Если хочется приключений, для них подойдут суббота и воскресенье.

ТЕЛЕЦ

Первые дни вряд ли принесут моральное и материальное удовлетворение: трудиться будете много, но не факт, что это принесет радость. Во второй половине недели придется решать вопросы коллег. В выходные откажитесь от приключений.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало недели получится очень неплохим: в работе вы сможете проявить максимум творчества. Вторая половина не настолько удачная – вас ждет рутинная работа. Выходные проведите с любимыми.

РАК

Раки ориентированы на семейный очаг, и начало недели как раз способствует этому – можно сконцентрироваться на домашних делах. Вторая половина недели более продуктивна по всем параметрам. В выходные стоит заняться здоровьем.

ЛЕВ

В первые дни ожидается много звонков, сообщений и встреч. В четверг станет спокойнее, появится возможность уделить больше времени семье и дому. Справившись с проблемами, в выходные можно устроить праздник себе и близким.

ДЕВА

В начале недели вы будете полны энергии: не пренебрегайте своими обязанностями и не бойтесь усталости. Через несколько дней физическая активность сменится ментальной – ожидается много новостей. Выходные лучше всего провести с домочадцами.

ВЕСЫ

Это один из лучших прогнозов. В первый же день вы сможете возглавить любой процесс и повести за собой остальных. Такой пробивной силе позавидуют даже Овны. Уже в конце недели вы будете вознаграждены за труды. Выходные прекрасно подходят для того, чтобы пойти в гости.

СКОРПИОН

Вряд ли начало недели будет очень хорошим. С понедельника по среду придется побыть на вторых ролях, но в четверг положение кардинально изменится, и вы сможете добиться лидирующих позиций. Не сбавляйте активности и в выходные.

СТРЕЛЕЦ

В трудовых поисках не пренебрегайте помощью соратников – в одиночку вы вряд ли добьетесь успеха. Во второй половине недели удача может временно отвернуться – не планируйте на четверг и пятницу важных дел. Второе дыхание откроется в выходные.

КОЗЕРОГ

На этой неделе вы получите отличную возможность проявить свою целеустремленность, по крайней мере, в первые дни. Если энергии поубавится, друзья обязательно придут на помощь. Выходные хороши для домашнего отдыха.

ВОДОЛЕЙ

Неделя сложится исключительно хорошо. В первые дни вы добьетесь ощутимых успехов в карьере. Если во второй половине недели почувствуете слабость – помогут друзья. А полноценно отдохнуть сможете в выходные.

РЫБЫ

В начале недели берегите здоровье и не подставляйтесь под удар меча судьбы. Приключения начнутся в четверг – именно это время благоприятно для развития. Выходные – не для веселья, лучше займитесь карьерой.