Бизнес-гороскоп на март 2017 года

Кому в марте помогут звезды для развития бизнеса и в получении доходов, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

Овен

Бизнес Овнов, впрочем, как и финансовое положение, в марте зависят от того, насколько продуктивно будут работать ваши партнеры, насколько успешно вам удастся привлекать клиентов. Для того чтобы развитие шло быстро и легко, очень желательно провести хорошую рекламную кампанию. А если в нее вложат средства ваши партнеры, то будет вообще идеально.

Телец

Представители знака Телец, которые продуктивно поработали в предыдущем месяце, будут исключительно довольны своими доходами в марте. А это, естественно, приятно любому, тем более такому ориентированному на материальный мир знаку, как Телец. Так что у многих появится возможность дополнительных инвестиций в бизнес, кстати, совсем не обязательно в свой. Кроме того, вы сможете увеличить сбережения, положив деньги на банковский счет.

Близнецы

Март для представителей знака Близнецы – один из самых лучших месяцев. Ваш бизнес на подъеме, доходы растут. Ваша основная задача, не сбивать темп. Это совершенно не значит, что вы должны работать много и на износ. Это значит, что вам нужно удерживать настроение и хотеть, чтоб все происходило именно так, как раньше. Пусть ваше внутреннее состояние станет проекцией вашего внешнего успеха и процветания.

Рак

Ситуация в бизнесе и на работе у представителей знака Рак явно улучшится, особенно по сравнению с двумя предыдущими месяцами. У них появятся новые идеи, проекты и связи, которые помогут осуществить эти идеи и воплотить проекты в жизнь. Это еще не самая высшая точка, но всяко лучше, чем было. Финансовая ситуация во второй половине месяца будет несколько лучше, чем в первой.

Лев

Активность должна стать девизом любого представителя знака Лев, стремящегося сделать карьеру или желающего добиться успеха в бизнесе. Впрочем, большинству и так Львов свойственно быть такими, так что вряд ли это их сильно затруднит. Конечно, это приведет к соответственному материальному результату. Так что с финансами у Львов будет все в порядке.

Дева

У Дев сейчас в бизнесе ровная, спокойная и стабильная фаза. Вам не следует ожидать резкого увеличения количества работы. Однако, и резкого увеличения доходов у представителей знака Дева не будет. Но вы сейчас вполне можете жить на то, что зарабатываете. Если у вас возникнет необходимость в больших расходах, можете воспользоваться накоплениями, которые у вас, наверняка имеются.

Весы

Очень многое в вашей работе или бизнесе сейчас зависит лично от вас. В некоторых случаях можно сказать, что зависит буквально все. Вам необходимо воспользоваться своим авторитетом, употребить все свое влияние, чтоб переломить какую-то спорную и, прямо скажем, неоднозначную ситуацию в свою сторону. Вы с этим вполне способны справиться, да еще и извлечь из нее материальную выгоду.

Скорпион

Для Скорпионов сейчас в бизнесе и трудовой деятельности решающее значение имеет информация. Это может быть изучение рынка, исследования, направленные на возможность расширения сферы деятельности, а у кого-то и ее смены. Кто-то просто устал, кто-то хочет перемен, хочет проявиться в чем-то новом, а кто-то просто исчерпал возможности своего бизнеса и готов к переменам.

Стрелец

У Стрельцов появилась прекрасная возможность построить новый бизнес, поменять работу или даже поступить в ВУЗ, если они выбрали для себя будущую специальность и твердо намерены ее освоить. У многих представителей знака – это первый удачный месяц за достаточно длительный период. Не упустите свой шанс и не теряйте времени понапрасну.

Козерог

В последнее время бизнес у Козерогов идет весьма неплохо. И вряд ли март в этом отношении их разочарует. Впрочем, некоторое небольшое торможение может быть. Но, к удовольствию всех Козерогов, оно никак не скажется на их доходах. Постарайтесь в марте сделать все необходимое для того, чтобы и следующий месяц принес вам успех и порадовал высокими доходами.

Водолей

Многие представители знака Водолей в марте будут заниматься не одним, а двумя или даже тремя видами деятельности. Особенно рисковые откроют вторую фирму, ничего общего не имеющую с основной работой. Ну а тот, кто опасается больших рисков и резких разворотов, просто найдет вторую работу или одновременно будет работать и учиться.

Рыбы

Бизнес у представителей этого знака по-прежнему вызывает некоторые опасения. Впрочем, они уже поняли причины сбоя в работе их фирмы и, более того, начали предпринимать абсолютно правильные усилия, чтобы этот сбой устранить. Ваша задача в этом месяце действовать точно так же, как вы действовали раньше, и вы будете вознаграждены не только тем, что ситуация на работе нормализуется, но и притоком денежных средств.