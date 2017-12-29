Совет на выходные, 30-31 декабря 2017 года
"Иногда бывает так, что в суете подготовки мы делаем нечто, что, как нам кажется, важно и нужно всем. Но на самом деле реализуем собственные представления о хорошем празднике для всех, которые плохо стыкуются с мнением близких нам людей. Например, в поте лица организуем новогодний стол, тогда как наши домашние гораздо больше нуждаются в нашем внимании и общении с нами. В эти выходные надо быть особенно внимательными к такого рода недопониманию, так как оно может привести к конфликтам и ссорам, что совсем неуместно перед праздником", - предупредила синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Кроме того, стоит более тщательно отнестись к тому, что все участники каких-либо договоренностей поняли друг друга правильно. Во избежание неожиданных проблем убедитесь, что вы и собеседник, с которым вы о чем-то договариваетесь, имеете в виду одно и то же.
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