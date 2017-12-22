Совет на выходные, 23-24 декабря 2017 года
"В целом в этом нет ничего страшного. Основная проблема предложенной задачи или жизненной ситуации – вовсе не обязательно в ее повышенной сложности. Весь смысл скорее – в "замыленности" взгляда на вещи. Соответственно, наша задача – нестандартно подойти к ее решению. Очень вероятно, что действовать надо будет по ситуации. Кроме того, не стесняйтесь спрашивать совета или обращаться за информацией к разным источникам", – рассказывает синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Особенно важно помнить об этом в каких-то житейских ситуациях, которые будут затрагивать убеждения и мировоззренческие вопросы, а также вопросы, связанные с заграницей, высшими учебными заведениями или какими-то важными переходами, изменениями или кризисами.
За роль всезнающего и излишне самоуверенного человека, много повидавшего и на 100% уверенного в своей правоте, в эти дни можно будет серьезно поплатиться. Непробиваемая закрытость и убежденность, что делать надо именно так и не иначе, может спровоцировать серьезный конфликт и даже стать причиной глубокого кризиса.
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