Совет на выходные, 2-3 декабря 2017 года

Главный девиз на ближайшие выходные: не лезьте не в свое дело и не позволяйте другим вмешиваться в вашу жизнь. В эти дни у многих людей может обостриться желание "причинять добро".

"Есть вероятность, что окружающие из самых лучших побуждений начнут давать советы: рассказывать, что и как лучше сделать, насаждать передовые идеи. Причем все это будет проделываться настолько виртуозно, что человек, на которого будет направлена подобная активность, может даже не сразу осознать бестактность происходящего", – предупреждает читателей Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Совет таков: не позволяйте другим делать подобные вещи с вами, но и сами не становитесь "захватчиком". "Если так получится, что границы другого человека переступите вы, то в обозримом будущем у вас есть шанс об этом сильно пожалеть. Например, он примет ваш совет, сделает все строго согласно вашему инструктажу, а спустя какое-то время начнет призывать вас же к ответу, если что-то пойдет не так. Такой поворот событий вас определенно не порадует, так что постарайтесь последить за собой", – сказала эксперт.

СИНХРОвидение® – молодая система диагностики и прогнозирования. В ее основе – древняя система Таро, астрология и нумерология.

