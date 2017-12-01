Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года

Конец года – самый тяжелый период для бизнеса. Кому удастся получить годовые бонусы, а кому не стоит рассчитывать на большое вознаграждение, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

ОВЕН

В первой половине месяца будьте осторожны и внимательны. Не принимайте радикальных решений. Но, самое главное, не меняйте планы и четко выполняйте данные обязательства. От этого зависит репутация вашего бизнеса, если таковой имеется, и ваша личная репутация как специалиста – если вы работаете по найму. Во второй половине месяца обстоятельства могут сложиться так, что потребуется коррекция планов. Однако постарайтесь минимизировать изменения и не поддавайтесь давлению в этом вопросе. У вас есть возможность получить ранее заработанные, но почему-то не выплаченные вам деньги.

ТЕЛЕЦ

Большинство Тельцов будут работать в размеренном темпе. Ваша основная задача – просто хорошо выполнять свои служебные обязанности. Если у вас свой бизнес, работайте в ровном, спокойном режиме. Перемены сейчас совсем не полезны. Нельзя сказать, что они вредны, они именно бесполезны. Поэтому подумайте, стоит ли тратить силы на то, что не принесет пользы. В материальном отношении месяц станет очень хорошим. Кроме обычного дохода, вы получите неплохой дополнительный. А представителей этого знака материальное благополучие и стабильность всегда делают уверенными и спокойными.

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов очень многое зависит от партнеров, поэтому хочу дать добрый совет. Не вздумайте поссориться с ними или начинать делить сферы влияния. Вы сейчас исключительно полезны друг другу. Опираясь на поддержку друг друга, вы сможете добиться гораздо большего, чем поодиночке. Во второй половине декабря вы спокойно сможете взять кредит, если он вам действительно нужен. Это не станет для вас финансовой обузой. Вы легко и без особых проблем сможете вернуть его уже в начале следующего года.

РАК

У тех представителей знака, чья профессия связана с современными технологиями, электроникой, компьютерной техникой и тому подобным, будет много работы, а значит, и высокие заработки. Очень хороший в материальном отношении месяц у тех, кто работает в сфере медицины, фармакологии, занимается продажей медтехники или хоть как-то связан с медициной. Все остальные представители этого знака расценят конец года как вполне благополучный, хотя и не фееричный. Траты в канун Нового года хорошо было бы ограничить покупкой только самого необходимого.

ЛЕВ

У представителей знака хороший, продуктивный и благополучный в материальном отношении месяц. Можно было бы поспорить, хорошо или плохо иметь много работы, а работы у Львов будет много, но результат оправдает трудозатраты. Если вы работаете по найму – даже лучше. Это выгодное положение, не налагающее излишней ответственности и приносящее доход. Бизнесменам же придется применить творческий подход и креатив.

ДЕВА

Девам в последний месяц года придется заниматься не вполне привычным для себя делом – они ведь больше практики, нежели теоретики. А тут будет необходимо собрать информацию о товарах, услугах и работах, аналогичных тем, которыми они занимаются. Это станет темой для размышления, из чего Девы должны извлечь пользу. Не стоит спешить, всему свое время. Вам очень пригодится результат этих исследований. Материально месяц будет для представителей знака зодиака очень ровным.

ВЕСЫ

Не исключено, что кому-то из представителей знака придется сменить офис или переехать в другое помещение для работы. Причем им этого совсем не захочется делать. Так что с самого начала месяца придержите деньги, чтобы в тот момент, когда они понадобятся, не метаться в поиске. Тем более, что начало декабря будет очень продуктивным и принесет многим представителям знака хороший доход.

СКОРПИОН

Скорпионы сейчас уверены в себе и четко видят перспективу в работе. Сбить с курса Скорпиона – дело практически нереальное. Собственно говоря, и не стоит. Они обладают прекрасной интуицией, так что их понимание момента чаще всего абсолютно правдиво. В работу бизнеса можно вносить изменения – что-то новое сейчас полезно. Даже если это произойдет не завтра, новшества приведут к увеличению доходов. Да и доходы в последний месяц года будут очень приличными и вполне оправдают ожидания представителей знака.

СТРЕЛЕЦ

От того, насколько вы будете активны в последний месяц года, зависит ваш доход. Это те деньги, которые вы с удовольствием сможете потратить на новогодние подарки. Поэтому не вздумайте расслабляться и тем более не берите отпуск в декабре. Потеряете гораздо больше, чем обретете. Вам не следует вносить коррективы в свои планы. Следуйте заранее намеченной программе, и все будет хорошо. Не стоит, несмотря на приближающийся праздник, делать крупные покупки и тратить лишнее. Купите только необходимое, чтоб к концу месяца у что-то осталось.

КОЗЕРОГ

Представителям знака Козерог нужно постараться держать свои планы в секрете. Велика вероятность, что недоброжелатели используют эту информацию против вас. Скорее всего, в этом месяце вам не стоит рассчитывать на многое в бизнесе и работе. Поэтому просто проживите его. Чем меньше движений вы сделаете, тем меньше потерь понесете. Большие доходы – тоже не показатель последнего месяца года. Просто радуйтесь тому, что имеете возможность получить.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи будут пожинать плоды своего труда, который они проделали за год. Если вы много работали, выполняли свои служебные обязанности или занимались развитием собственного бизнеса, то с полным правом можете рассчитывать на соответствующее материальное вознаграждение, доход и даже премию. Ну а если сидели и ждали у моря погоды, вряд ли приплывет золотая рыбка и исполнит желания. Будет замечательно, если вам удастся две последние недели декабря провести в отпуске.

РЫБЫ

Рыбам накануне Нового года придется проявить активность, чтобы не упустить возможность заработать, продвинуть товар или проявить себя перед начальством. Если есть работа, надо ее выполнять. Не исключено, что оплата труда и доходы окажутся ниже, чем вы ожидали, но это неприятное обстоятельство не может избавить от дел. Так что постарайтесь заранее договориться об уровне вознаграждения и закрепить эти договоренности документально, чтобы получить хоть какую-то гарантию, что не потратите свое время и силы зря.