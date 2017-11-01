Гороскоп здоровья на ноябрь 2017 года

Наступает пора вирусных инфекций и эпидемий. Астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова рассказала, кому стоит особенно бережно относиться к своему здоровью в этом месяце.

ОВЕН

Здоровью Овнов, несмотря на то, что они не любят холодное время года, ничего не угрожает. Даже простуда у них маловероятна.

ТЕЛЕЦ

Надевайте одежду, а главное, обувь, соответствующие сезону и погоде. Замерзшие и промокшие ноги могут спровоцировать воспалительные процессы дыхательных путей и мочеполовой системы.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы должны быть особенно внимательны к своему здоровью. Желательно вести здоровый образ жизни. Могут быть респираторные инфекции. Неприятно то, что возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой, особенно у лиц старшего возраста.

РАК

В середине осени не вызовет удивления совет, одеваться как следует. Вам вреден холод и, особенно, сквозняки. Возникающие в этот период простудные заболевания могут протекать с осложнениями. Берегите себя.

ЛЕВ

Первая декада месяца более или менее благополучная. Но вот если в остальное время ноября вы почувствуете недомогание, не занимайтесь самолечением – обратитесь к доктору и пройдите обследование.

ДЕВА

Могут быть простудные заболевания, способные привести к воспалению органов, расположенных в грудной клетке. Имеются в виду бронхит и пневмония. Если простудились, сразу принимайте меры. Женщинам желательно пройти обследование у маммолога.

ВЕСЫ

Будьте внимательны к тому, насколько свежие продукты вы едите. Пищевое отравление может привести к почечной и печеночной недостаточности.

СКОРПИОН



Первое, что необходимо представителям знака Скорпион для поддержания хорошего здоровья – это делать все, чтобы стимулировать сопротивляемость организма инфекциям. У вас есть все шансы не заболеть, если вы заранее начнете принимать иммуностимуляторы.

СТРЕЛЕЦ

У представителей знака Стрелец сейчас период, когда чрезмерная нервная нагрузка или стресс могут привести к психосоматическому заболеванию, то есть, к вполне реальному сбою в работе органов и систем организма. Значит, нужно вовремя ложиться спать и отдыхать в выходные.

КОЗЕРОГ

Козероги – это самый морозоустойчивый знак. Многие его представители гораздо лучше чувствуют себя в холодное время года – странно, но это факт. Самое время начать самые разнообразные практики по закаливанию и оздоровлению.

ВОДОЛЕЙ

У вас несколько раз за месяц могут проявиться признаки простуды. Не переживайте, ни до чего серьезного дело не дойдет. Вроде заболел, но нет – выздоровел. И так семь раз подряд. В общем, не заболеете вы, даже если захотите.

РЫБЫ

Неудивительно, если у некоторых представителей знака Рыбы сейчас исчезнут симптомы какой-то болезни, которая считалась неизлечимой. Возможно вы избавитесь не только ее проявлений, но и от самого недуга.