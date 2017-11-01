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Гороскоп

Бизнес-гороскоп на ноябрь 2017 года

Фото: Dni.Ru
Кому в ноябре предстоят крупные траты, а кого наоборот суждено грести деньги лопатой? Прогноз для всех знаков специально для Dni.Ru составила астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
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ОВЕН

Если у вас свой бизнес и вы работаете на себя, не следует поддаваться искушению рискнуть и поставить "все на карту". Для вас начинается период, когда действовать нужно осторожно и осмотрительно. В первую очередь это относится к финансам – не берите денег в долг, да и сами не давайте. И в том и в другом случае это будет история с нежелательным финалом.

ТЕЛЕЦ

Большинству Тельцов в бизнесе нужно будет на кого-то опереться. Этим человеком может стать, естественно, партнер по бизнесу, компаньон или даже человек, которого вы считали конкурентом. Он может дать дельный совет и даже предложить сотрудничество. Те, кто работают в коллективе смогут рассчитывать на поддержку коллег.

БЛИЗНЕЦЫ

Бизнес у представителей этого беспокойного знака будет идти на удивление ровно и гладко. Стабильность и устойчивое движение вперед помогут вам добиться успеха. Причем, быстрее и легче, чем вы ранее предполагали. Если у вас есть долговые обязательства, вам нужно, хотя бы частично, расплатиться по счетам.

РАК

Месяц хорош для тех представителей знака Рак, которые имеют творческие профессии. Это не только певцы, музыканты и художники, но и те, кто работает в индустрии моды, производят красивую мебель, одежду, обувь или даже просто умеет красиво оформить и подать на стол еду. Для остальных месяц нейтральный, но зато без нежелательных сюрпризов.

ЛЕВ

Если ваш бизнес расположен в том месте, которое вас устраивает, и вы не нуждаетесь в смене помещения, то, скорее всего, все будет идти мирно и спокойно, в рабочем режиме. Потому что единственное, чем сейчас имеет смысл заниматься – это вопросы недвижимости. То же относится и к вашему жилью.

ДЕВА

У тех представителей знака, чья деятельность связана с общением с людьми, с необходимостью писать или изучать тексты, месяц будет очень хорошим. Удачным в финансовом отношении станет ноябрь для тех, кто занимается перевозками, ремонтом и продажей машин и развивает средства коммуникации и связи.

ВЕСЫ

Независимо от того, увеличивается оплата вашего труда или нет, в ноябре вы можете позволить себе крупные траты, в разумных пределах, естественно. Логично предположить, что новогодние подарки лучше покупать именно сейчас. Что касается работы, активность и инициатива – это то, что поможет вам продвинуться по карьерной лестнице и увеличить доходы.

СКОРПИОН

Что касается бизнеса, у вас не должно быть вообще никаких проблем. Жизнь будет предоставлять вам множество возможностей, которые кто-то сможет использовать, а кто-то нет. Очень многое в жизни вообще, и в бизнесе, в частности, зависит сейчас от вас самих. Скорпионы редко теряются и не знают, как действовать. Так что это точно ваш месяц!

СТРЕЛЕЦ

Держите в тайне все свои планы. Не стоит ими делиться даже с теми, кому вы доверяете и кого считаете своими друзьями и единомышленниками. Вы им случайно сказали.., они кому-то случайно сказали... Глядишь, кто-то уже воплощает в жизнь вашу идею, а вы остались с носом. Берегите информацию. Она еще более текучая, чем вода.

КОЗЕРОГ

Козероги, которые создали себе задел в бизнесе, и чье дело сейчас работает вне зависимости, контролируете вы процесс или нет, будут получать такой материальный результат, что многие ваши знакомые позволят себе фразу: "Да он гребет деньги лопатой!". Ясно, что они понятия не имеют, чего вам это стоило. И все-таки постарайтесь не вызывать у людей зависть. Она разрушительна.

ВОДОЛЕЙ

Бизнес Водолеев будет претерпевать трансформации и коллизии. Причем, не факт, что эти трансформации могут привести к положительным переменам. Перемены вам сейчас вообще вредны. Но жизнь будет складываться так, что волей-неволей вам эти перемены придется принять и использовать "в мирных целях".

РЫБЫ

Состояние бизнеса у тех Рыб, у которых он есть, можно описать фразой: "В ожидании чуда". Чудо произойдет, но не в ноябре, а чуть позже. Сейчас вам нужно заниматься текущими вопросами и постараться не упустить контроль над ситуацией. Именно способность контролировать происходящее поможет вам через некоторое время сделать рывок вперед.

1 ноября 2017, 16:01

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