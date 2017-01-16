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Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя пройдет на ущербной Луне. Это означает, что не стоит приниматься за новые проекты: долгосрочные мероприятия пойдут не так хорошо, как хотелось бы.
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Зато если вы хотите сделать что-то быстро, например, пройти лечение или произвести ремонт, все получится, уверен астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В начале недели успехов будет не очень много, но поработать все равно придется. Личным делам, может быть, не станет сопутствовать удача, зато коллективные пойдут очень хорошо. В выходные следует исключить любой экстрим. 

ТЕЛЕЦ

В первые дни вы пойдете на работу как на праздник, по крайней мере, она принесет радость. Вероятно, появится даже возможность отдохнуть, что еще лучше. Середина недели пройдет не так весело, потому что вас поглотит рутина. В последние рабочие дни и в выходные не уединяйтесь – наступит период коллективных свершений.  

БЛИЗНЕЦЫ

Если в понедельник можно будет не идти на работу, прекрасно – это время больше подходит для наведения порядка в доме. Со среды пытайтесь воплотить в жизнь любые замыслы, особенно если вы творческий человек. В конце недели вдохновение иссякнет – надо будет заняться монотонной работой. 

РАК

Рак не считается самым коммуникабельным знаком, но в начале недели придется общаться довольно много и необязательно плодотворно. Говорят, для Раков важнее всего родной дом – именно ему вы сможете посвятить середину недели. Ближе к выходным реализуются самые смелые мечты.  

ЛЕВ

Сложно представить, что за первую рабочую неделю наступившего года вы заслужили награду, но в начале этой семидневки вы вправе ее требовать. Середина недели пройдет в разъездах по личным и общественным делам. Отдохнуть в домашней обстановке вы сможете в выходные. 

ДЕВА

Не лучшее время праздно лежать в постели. Берите быка за рога в первый же день – сейчас легко можно занять лидирующие позиции. В продолжение недели вы вряд ли уступите кому-то место на пьедестале. Выходные посвятите друзьям и родственникам – можно пойти в гости.

ВЕСЫ

В начале недели можно отдохнуть или хотя бы хорошенько выспаться: все равно на рекорды рассчитывать не приходится. Ваше время наступит в среду и подарит шанс стать лидером. Эта активность не оставит вас вплоть до конца недели.

СКОРПИОН

Если на этой неделе наметится спад, случится он в серединной ее части. Серьезные мероприятия лучше запланируйте либо на первые, либо на последние дни. В пятницу ожидается настоящий взлет – не упустите это время. Выходные пройдут так продуктивно, как вы хотите.  

СТРЕЛЕЦ

Не бойтесь, если вас назовут карьеристом в первый же день – сейчас вам просто нет равных в работе. Даже если в середине недели энергия иссякнет, на помощь обязательно придут соратники и друзья. Выходные лучше всего подходят для спокойного отдыха.  

КОЗЕРОГ

Вся неделя окажется удачной. Если в первые дни вы можете достичь успехов в интеллектуальной деятельности, то ближе к середине не заставят себя ждать и практические результаты. Выходные хороши для встреч с друзьями. 

ВОДОЛЕЙ

В начале недели следует соблюдать осторожность. Водолеи ничего не боятся, но сейчас проявить осмотрительность нужно и вам. Все волнения сойдут на нет в среду – можно будет даже поучаствовать в небольших авантюрах. Хорошее время для духовного роста. Если вам предложат поработать в выходные – соглашайтесь, не пожалеете.

РЫБЫ

Нельзя сказать, что неделя пройдет гладко. В понедельник обратите внимание на заботы коллег – не стойте в стороне от общественных вопросов. Середина недели напомнит об осторожности, хотя Рыбы и так достаточно благоразумны. В пятницу все выровняется в вашу пользу. 

16 января 2017, 10:13

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