Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака

Представители банков группы ВТБ рассказали секрет своих ключевых клиентов. Как выяснилось, наибольший средний размер вклада в финансовых учреждениях холдинга – у людей, родившихся под знаком Весов.

"Банки группы ВТБ (ВТБ и ВТБ24) проанализировали данные по среднему чеку депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака. Самый крупный размер среднего чека по депозитам зафиксирован у клиентов, родившихся под знаком Весов – 1,3 миллиона рублей", – заявили в пресс-службе группы.

Второе место по размеру вклада занимают люди, родившиеся под знаком Близнецов. Их средний чек депозита достигает 1,2 миллиона рублей. "Замыкают первую тройку в "финансовом гороскопе" Львы, которые, в среднем, хранят в банках 1,190 миллиона рублей", – цитирует представителя холдинга агентство городских новостей "Москва".

Далее в рейтинге друг за другом следуют Овны (1,181 миллиона рублей), Раки (1,167 миллиона рублей), Стрельцы (1,166 миллиона рублей), Девы (1,165 миллиона рублей), а также Скорпионы (1,15 миллиона рублей). За ними идут Тельцы (1,145 миллиона рублей), Рыбы (1,14 миллиона рублей) и Водолеи (1,134 миллиона рублей). Замыкают "финансовый гороскоп" Козероги – средний размер их вклада составляет 1,113 миллиона рублей.

Отметим, что президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин не относится к самым богатым знакам зодиака. Он родился 21 сентября, и по гороскопу он Дева.

Напомним, ранее эксперты установили, что самыми богатыми являются представители знака зодиака Рак. За ними следуют Овны и Козероги. При этом самыми бедными оказались родившиеся под созвездием Стрельца.