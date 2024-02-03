Все, что вам нужно знать о цистите: причины, симптомы и лечение

Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова Тесты Кейт Миддлтон перенесла операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близостьВзял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость После жестких издевательств жена Петросяна потеряла много кровиПосле жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови Развелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой ШепелеваРазвелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой Шепелева Возится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера ТарзанаВозится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана

Лента новостей

Суббота 3 февраля

21:09Все, что вам нужно знать о цистите: причины, симптомы и лечение 18:57Ковальчук поддерживает связь с матерью Харламова после расствания 16:58Пристрастия Брухуновой привели к жутким последствиям 15:57"Она во мне возродила мужика": Краско планирует жениться еще раз 14:02Поход на каток обернулся для Заворотнюк конфузом 13:29Гагарина сделала заявление о беременности Zivert 09:32Как повысить свою эффективность в работе и личной жизни 06:26Как женщине избавиться от комплексов? 03:24Не делай так! Ошибки в снятии макияжа 00:36Личные границы: как научиться говорить нет и зачем 22:21"Кто она такая?": Тарасова возмутилась словами Рудковской о Тутберидзе 21:39Омоложение яичников: невозможное возможно 21:17Бывшая солистка "ВИА Гры" выдала правду о связи с Константином Меладзе 20:11Молодуха Петросяна показала свои ягодки 19:31Снова одинок: Харламов подтвердил расставание с Ковальчук в известном шоу 18:26Уехал с двумя чемоданами: Тарасов оставил беременную жену с детьми 17:27Сломавший ребра Дроздов срочно уехал с женой в больницу: что произошло? 16:36Психолог объяснила странное поведение отмененной Лолиты 15:34"Череда неприятностей": скандалиста Джигурду предупредили о надвигающейся беде 14:06Брэд Питт в главной роли? Рассекречены новые детали последнего фильма Тарантино 13:04"Суровая реальность": пропавшая звезда "Кухни" оказалась в тюрьме 12:37Названа дата досрочного освобождения Михаила Ефремова 11:54"Таешь на глазах": Рудковская откровенно рассказала о пережитом ужасе 10:58"Неполезно для психики": Лолита шокировала заявлением о своем состоянии 10:46Уехавшей из России Бородиной потребовалась помощь за границей 09:54Продюсер обозначил сроки возвращения Киркорова на сцену 09:35Стоит ли рисковать здоровьем ребенка? Вся правда об аквагриме 09:10Диана Шурыгина: как сейчас живет любительница выпить "на донышке" 08:55Что случилось с лицом Ковальчук: мнение врача 08:36В Санкт-Петербурге проводили в последний путь Новикова 07:56Четыре продукта для поддержания иммунитета зимой 07:22Три важных компонента для бодрого утра 06:49Попадаются даже звезды: новый вид мошенничества набирает обороты 06:30Польза или вред: "Слово пацана" покажут на ТВ без цензуры 05:27Эгоистом быть нельзя: Роман Прыгунов решился на жизненные трансформации 03:43Ксения Бородина: За что боролись, на то и напоролись 02:03Собака в семье с детьми: польза или вред 01:22Обнаружен необычный способ борьбы с воспалением 22:03Скандальный блогер Косенко после видео с малышом в сугробе снова провинился 21:11По стопам "Би-2": Моргенштерну* в Таиланде грозит депортация 20:12"Первый раз в жизни": вернувшейся в Россию Семенович озвучили диагноз 19:05"Скоро мы узнаем": Катя Лель анонсировала раскрытие тайны о ее похищенных зубах 18:09"Посредственный актер": Цыганова унизила критикующего коллег Кологривого 17:07"Я решила": поехавшая вдова Юдашкина рванула в один конец 16:10Преданный ли вы фанат певца SHAMAN? Пройдите тест и проверьте себя 15:13Еще один Джигарханян: Цымбалюк-Романовская похвасталась стариком-ухажером 15:07Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии 14:02Хамство, лицемерие, агрессия: Барановскую обвинили во всех смертных грехах 13:35"Ждем у Малахова": Петросяна и Брухунову разводят в срочном порядке 12:55"Избавиться от нее": Лоза сделал резкое заявление об отмененной Орбакайте
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Все, что вам нужно знать о цистите: причины, симптомы и лечение

Все, что вам нужно знать о цистите: причины, симптомы и лечение
43

Цистит не выбирает. Как защитить себя от воспаления мочевого пузыря, рассказал врач уролог-андролог, врач-хирург, специалист УЗД, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Онис Калайчев.

Цистит - инфекционно-воспалительное заболевание мочевого пузыря, при котором чаще поражается слизистая и подслизистая оболочки мочевого пузыря. В ряде случаев выделить инфекционный фактор не удается. По течению выделяют острый, хронический и рецидивный цистит. По причине возникновения циститы подразделяются на инфекционные и неинфекционные. В свою очередь значительное место среди инфекционных циститов отводится бактериям, реже вирусам и грибкам. Неинфекционные циститы: аллергический, химический, токсический, лекарственный, а также постлучевой, возникающий после проведения лучевой терапии на область мочевого пузыря. Также отмечаются постменопаузальные (атрофические) циститы - на фоне эстрогенной и/или прогестероновой недостаточности.

Заболевание значительно чаще затрагивает женскую половину населения и тому есть причина– близкое расположение мочеиспускательного канала к вульве и области ануса. Предрасполагающими факторами риска для развития цистита являются переохлаждения, различные гиповитаминозы, гормональные нарушения, травма слизистой оболочки мочевого пузыря, застой в малом тазу (малоподвижный образ жизни и беременность), неправильное расположение наружного отверстия уретры и/или гипермобильность (повышенная подвижность) уретры, применение различных спермицидов и гормональных препаратов. Самые частые возбудители цистита – кишечные бактерии, среди которых на первое место выходит кишечная палочка (Е. коли) – до 95%. Наиболее распространенными и частыми симптомами цистита является учащенность, повелительность позывов к мочеиспусканию малыми объемами мочи, рези и боли при мочеиспускании, часто усиливающиеся в конце акта мочеиспускания, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря после микции, боли в надлонной области.

Диагностика цистита включает сбор жалоб, физикальный осмотр, ультразвуковое исследование м/п и МВС в целом, анализы крови и мочи, консультация и осмотр гинеколога с полноценным гинекологическим обследованием. При рецидивных циститах показано проведение цистоскопии (осмотр мочевого пузыря изнутри).

Выбор метода терапии при цистите зависит от фактора, вызвавшего заболевание. Если речь идет о бактериальном воспалении, назначается антимикробная терапия. Параллельно применяются так называемые растительные уросептики (различные препараты на травах). При атрофическом цистите применяются местные гормональные препараты. В лечении постлучевых циститов применяются различные стероидные препараты, а также ферментативные лекарственные средства. При рецидивных циститах обязательно проводится более углубленное обследование, включающее цистоскопию, по результатам которой определяется дальнейшая тактика ведения и лечения пациентки. В подавляющем случае рецидивных циститов лечение включает внутрипузырные инстилляции лекарственных препаратов (введение лекарственных препаратов в полость мочевого пузыря). Выбор препарата зависит от цистоскопической картины.

Самой сложной формой цистита является интерстициальный и постлучевой циститы, при которых поражается вся стенка мочевого пузыря вместе с мышечной оболочкой, которые, в свою очередь, могут привести к значительному уменьшению объема мочевого пузыря (микроцистис).

Важным аспектом в профилактике цистита является соблюдение правил личной гигиены, в том числе при менструациях, исключение фактора перохлаждения и перегревания, минимизация стрессового компонента, а также исключение длительного воздержания от мочеиспускания при позывах.

3 февраля 2024, 21:09
Фото: Freepik.com / @jcomp
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Россиян предупредили об опасных последствиях переохлаждения

Раскрыто еще одно полезное свойство обычного томатного сока

Стоит ли рисковать здоровьем ребенка? Вся правда об аквагриме

Стоит ли рисковать здоровьем ребенка? Вся правда об аквагриме
Невероятно веселое занятие – превращаться в забавное животное. Малышам это очень нравится, то стоит ли задуматься родителям? Аквагрим может из невинного развлечения превратиться в огромную проблему.

Четыре продукта для поддержания иммунитета зимой

Четыре продукта для поддержания иммунитета зимой
Лучше заниматься профилактикой респираторных заболеваний, чем их последующим лечением. Рацион питания необходимо составлять тщательно.

Собака в семье с детьми: польза или вред

Собака в семье с детьми: польза или вред
Родители часто сомневаются в необходимости заводить пушистых друзей. Специалисты рассказали, каким образом на малышей действует появление в доме питомца. После длительных наблюдения за разными семьями с детьми ученые определили, что питомцы положительно действуют и на малышей, и на подростков, и на родителей.

Обнаружен необычный способ борьбы с воспалением

Обнаружен необычный способ борьбы с воспалением
Установлена взаимосвязь процессов, помогающая поддержать организм в период травмы или инфицирования. Ученым удалось установить, что интервальное голодание в разы уменьшает воспаление.

Раскрыто еще одно полезное свойство обычного томатного сока

Раскрыто еще одно полезное свойство обычного томатного сока
Рассказываем, почему продукт обязательно следует включить в рацион. Ученым удалось выяснить, что в геноме томата имеются определенные антимикробные пептиды.

Выбор читателей

02/02ПтнНазвана дата досрочного освобождения Михаила Ефремова 02/02ПтнДиана Шурыгина: как сейчас живет любительница выпить "на донышке" 02/02ПтнБывшая солистка "ВИА Гры" выдала правду о связи с Константином Меладзе 02/02Птн"Кто она такая?": Тарасова возмутилась словами Рудковской о Тутберидзе 02/02ПтнПродюсер обозначил сроки возвращения Киркорова на сцену 02/02ПтнУехал с двумя чемоданами: Тарасов оставил беременную жену с детьми