Все, что вам нужно знать о цистите: причины, симптомы и лечение

Цистит не выбирает. Как защитить себя от воспаления мочевого пузыря, рассказал врач уролог-андролог, врач-хирург, специалист УЗД, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Онис Калайчев.

Цистит - инфекционно-воспалительное заболевание мочевого пузыря, при котором чаще поражается слизистая и подслизистая оболочки мочевого пузыря. В ряде случаев выделить инфекционный фактор не удается. По течению выделяют острый, хронический и рецидивный цистит. По причине возникновения циститы подразделяются на инфекционные и неинфекционные. В свою очередь значительное место среди инфекционных циститов отводится бактериям, реже вирусам и грибкам. Неинфекционные циститы: аллергический, химический, токсический, лекарственный, а также постлучевой, возникающий после проведения лучевой терапии на область мочевого пузыря. Также отмечаются постменопаузальные (атрофические) циститы - на фоне эстрогенной и/или прогестероновой недостаточности.

Заболевание значительно чаще затрагивает женскую половину населения и тому есть причина– близкое расположение мочеиспускательного канала к вульве и области ануса. Предрасполагающими факторами риска для развития цистита являются переохлаждения, различные гиповитаминозы, гормональные нарушения, травма слизистой оболочки мочевого пузыря, застой в малом тазу (малоподвижный образ жизни и беременность), неправильное расположение наружного отверстия уретры и/или гипермобильность (повышенная подвижность) уретры, применение различных спермицидов и гормональных препаратов. Самые частые возбудители цистита – кишечные бактерии, среди которых на первое место выходит кишечная палочка (Е. коли) – до 95%. Наиболее распространенными и частыми симптомами цистита является учащенность, повелительность позывов к мочеиспусканию малыми объемами мочи, рези и боли при мочеиспускании, часто усиливающиеся в конце акта мочеиспускания, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря после микции, боли в надлонной области.

Диагностика цистита включает сбор жалоб, физикальный осмотр, ультразвуковое исследование м/п и МВС в целом, анализы крови и мочи, консультация и осмотр гинеколога с полноценным гинекологическим обследованием. При рецидивных циститах показано проведение цистоскопии (осмотр мочевого пузыря изнутри).

Выбор метода терапии при цистите зависит от фактора, вызвавшего заболевание. Если речь идет о бактериальном воспалении, назначается антимикробная терапия. Параллельно применяются так называемые растительные уросептики (различные препараты на травах). При атрофическом цистите применяются местные гормональные препараты. В лечении постлучевых циститов применяются различные стероидные препараты, а также ферментативные лекарственные средства. При рецидивных циститах обязательно проводится более углубленное обследование, включающее цистоскопию, по результатам которой определяется дальнейшая тактика ведения и лечения пациентки. В подавляющем случае рецидивных циститов лечение включает внутрипузырные инстилляции лекарственных препаратов (введение лекарственных препаратов в полость мочевого пузыря). Выбор препарата зависит от цистоскопической картины.

Самой сложной формой цистита является интерстициальный и постлучевой циститы, при которых поражается вся стенка мочевого пузыря вместе с мышечной оболочкой, которые, в свою очередь, могут привести к значительному уменьшению объема мочевого пузыря (микроцистис).

Важным аспектом в профилактике цистита является соблюдение правил личной гигиены, в том числе при менструациях, исключение фактора перохлаждения и перегревания, минимизация стрессового компонента, а также исключение длительного воздержания от мочеиспускания при позывах.