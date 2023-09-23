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Суббота 23 сентября

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Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты

Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты
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Бессонница – на первый взгляд звучит, как пустячок, но на деле этот недуг может быть очень мучительным и обернуться нехорошими последствиями. Биолог Наталья Колман перечислила продукты, являющиеся непримиримым врагом здорового сна.

Разумеется, прежде всего это напитки, содержащие кофеин — и кофе здесь даже не в авангарде. Некоторые люди иной раз напьются чаю на ночь, а потом удивляются: а чего это им не спится? А в крепком чае кофеина даже больше, чем в кофе. Не стоит также забывать и о напитках со вкусом колы, неотъемлемым ингредиентом которых является кофеин.


Кроме того, крепкому сну могут серьезно навредить продукты, обильно содержащую глюкозу — один из основных источников нашей энергии, рассказала Наталья Колман в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня". Конфеты, вафли, кексы, пирожные, не говоря уже о тортиках — сахаром в принципе не стоит злоупотреблять, а особенно вреден он на ночь.

"Помимо уже названного, сюда входят фруктовые и овощные соки, например", — отметила биолог.

Действительно, в сладких напитках, будь то газированная вода или сок, входит очень много сахара, и если кто-то предпочитает условной "Фанте" яблочный сок с уверенностью в том, что он, дескать, натуральный, а потому полезный, то это не более, чем самообман: сахара в стакане сока не меньше, чем в стакане газировки.

При этом, если вы сторонник т. н. правильного питания, это вовсе не означает страховку от бессонницы. Какой овощ самый полезный? Конечно же, капуста, особенно брокколи и цветная капуста. Однако, они в больших количествах содержат триптофан, который способствует нарушениям сна.

"Человек, съевший эти овощи на ужин, будет просыпаться, у него будет прерываться сон", — объяснила эксперт.

Наконец, на качество и продолжительность сна оказывают существенное влияние алкоголь, ферментированные продукты, и острая пища. Все это так или иначе стимулирует мозговую деятельность.

23 сентября 2023, 22:03
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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Фото: www.mos.ru
Фото: Пресс-служба
Фото: www.mos.ru
Фото: teatr-sats.ru/
Фото:glavclub.com
Лиза Арзамасова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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