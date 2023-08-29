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Понедельник 28 августа

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Врач: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям

Врач: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям
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Отсутствие сна после 40 лет часто сочетается с тревожным расстройством или депрессией. Об этом сообщил врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

"Если человек десятилетиями работает в напряженном ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном. Так что у людей после 40 лет риск нарушения сна возрастает. Чаще всего это различные формы бессонницы. В большинстве случаев она сопутствует тревожным и депрессивным расстройствам. Плохой сон провоцирует головные боли, способствует развитию возрастных когнитивных нарушений", — цитирует Полуэктова URA.ru. Эксперт отметил, что важно начать лечить основное заболевание, чтобы избавиться от нарушений со сном.

29 августа 2023, 00:02
Фото: Pixabay.com
URA.ru✓ Надежный источник

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