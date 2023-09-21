65-летняя женщина назвала действенный способ сохранения молодости: об этом забывают

65-летняя любительница фитнеса из Портленда Бобби Паркер Холл объяснила, почему выглядит гораздо моложе своих лет. Да, дело не только в том, что женщина регулярно занимается спортом и питается правильно. Есть еще один важная составляющая красоты, здоровья и молодости, о которой многие, достигнув пожилого возраста, забывают.

Американка считает, люди совершают ошибку, отказываясь с определенного возраста от секса с любимым человеком. По мнению Бобби, очень важна интимная близость, ведь она помогает не только чувствовать себя лучше, но и в целом выглядеть моложе. Слова женщины приводит "Радио 1".