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Среда 20 сентября

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65-летняя женщина назвала действенный способ сохранения молодости: об этом забывают

65-летняя женщина назвала действенный способ сохранения молодости: об этом забывают
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65-летняя любительница фитнеса из Портленда Бобби Паркер Холл объяснила, почему выглядит гораздо моложе своих лет. Да, дело не только в том, что женщина регулярно занимается спортом и питается правильно. Есть еще один важная составляющая красоты, здоровья и молодости, о которой многие, достигнув пожилого возраста, забывают.

Американка считает, люди совершают ошибку, отказываясь с определенного возраста от секса с любимым человеком. По мнению Бобби, очень важна интимная близость, ведь она помогает не только чувствовать себя лучше, но и в целом выглядеть моложе. Слова женщины приводит "Радио 1".

21 сентября 2023, 02:06
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
New York Post✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Соседи не узнают": 76-летняя телеведущая Данько о секрете необычайной молодости

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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