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Косметолог назвала главные ошибки в уходе за кожей

Косметолог назвала главные ошибки в уходе за кожей
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Косметолог Анастасия Савина уверяет, что восемь часов здорового сна являются для кожи лучшим другом.

Врач поделилась в интервью изданию секретами того, как сохранить кожу молодой максимально долго. В интервью изданию Life специалист по коррекции фигуры и косметолог Анастасия Савина назвала несколько компонентов правильного ухода за кожей, в числе которых одну из ключевых позиций занимает правильный ночной отдых.

По ее словам, для того, чтобы организм смог восстановиться в полной мере и качественно поддерживать все биологические процессы, включая и дерматологический обмен веществ, необходимо спать не менее восьми часов в сутки. В числе первых врагов кожи косметолог назвала солнечный свет, призвав не просто прекратить пользоваться услугами соляриев, но и как можно меньше бывать на солнце.

Для нивелирования последствий солнечного света необходимо ежедневное применение крема SPF (sun protector factor, или "солнцезащитный фактор"). Анастасия Савина подчеркивает, что прямым следствием загара являются увеличение количества морщин, обострения дерматозов и даже онкологические заболевания.

Косметолог подчеркнула необходимость правильного подбора средств для ухода за кожей и опасность применения несовместимых средств. В частности, по ее словам, многим людям скрабы категорически противопоказаны. Наконец, врач напомнила о необходимости смывать макияж, прежде чем отойти. Кроме того, Анастасия Савина порекомендовала заменить в своем рационе газированную воду на обычную, передает телеканал "360".

19 сентября 2023, 06:05
Фото: Pixabay.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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