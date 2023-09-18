Стоматолог раскрыла недостатки домашнего отбеливания зубов

Процедура домашнего отбеливания может негативно сказаться на внешнем виде зубов. Об этом рассказала стоматолог Виктория Квакина.

Каждый десятый пациент приходит с эстетическим дефектом после домашнего отбеливания, поделилась специалист. По ее словам, в домашних условиях чаще всего используют пасты с твердыми частичками, частое использование которых ведет к стираемости эмали. Также есть пасты, в состав которых входят пероксид карбамида, и полоски с пероксидом водорода и карбамида. Квакина отметила, что межзубные промежутки после их применения остаются темными, что бросается в глаза, передает RT.