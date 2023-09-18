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Понедельник 18 сентября

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Стоматолог раскрыла недостатки домашнего отбеливания зубов

Стоматолог раскрыла недостатки домашнего отбеливания зубов
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Процедура домашнего отбеливания может негативно сказаться на внешнем виде зубов. Об этом рассказала стоматолог Виктория Квакина.

Каждый десятый пациент приходит с эстетическим дефектом после домашнего отбеливания, поделилась специалист. По ее словам, в домашних условиях чаще всего используют пасты с твердыми частичками, частое использование которых ведет к стираемости эмали. Также есть пасты, в состав которых входят пероксид карбамида, и полоски с пероксидом водорода и карбамида. Квакина отметила, что межзубные промежутки после их применения остаются темными, что бросается в глаза, передает RT.

18 сентября 2023, 14:22
Фото: Pixabay.com
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