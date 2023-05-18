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Гастроэнтеролог перечислил вызывающие вздутие живота продукты

Гастроэнтеролог перечислил вызывающие вздутие живота продукты
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Вздутие живота может возникать из-за регулярного употребления продуктов с высоким содержанием углеводов.

Все знают, как бывает не приятно, когда живот внезапно начинает вздуваться. Это может вызывать дискомфорт и даже боли в некоторых случаях. И одной из причин вздутия живота могут быть некоторые продукты, которые мы употребляем в нашей повседневной жизни.

Чаще всего вздутие происходит из-за продуктов с высоким содержанием углеводов, в первую очередь речь идет о сладостях, кондитерских изделиях и хлебе. Об этом заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. По словам врача, газообразование в животе возникает из-за большого количества сахара, остатки которого могут распределяться по всему кишечнику.

Кроме того, одним из главных продуктов, которые могут вызывать вздутие живота, является молочная продукция. Особенно от этого страдают люди с непереносимостью лактозы. Дискомфорт в организме может вызвать и капуста. Она богата клетчаткой и другими пищевыми волокнами, которые могут быть трудными для переваривания и привести к накоплению газов в кишечнике, передает телеканал "360".

Чтобы избежать вздутия, нужно есть меньше сахара. В первую очередь интересует сладкое, которое с большей вероятностью достигнет кишечника — фруктоза. Например, если съесть три виноградинки, никакого вздутия не будет. Если съесть килограмм, то у любого человека возникнет вздутие. То же самое касается тортов или хлеба, отметил Вялов.

18 мая 2023, 18:00
Фото: Pixabay.com
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