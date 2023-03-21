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Вторник 21 марта

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Тревога, бессонница и стыд: как побороть стресс и вновь испытать счастье

Тревога, бессонница и стыд: как побороть стресс и вновь испытать счастье
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Советы о том, как вновь начать радоваться жизни.

В мире, где из каждого канала информации на нас ежесекундно обрушивается тонна негатива, очень сложно сохранить позитивный настрой. Поэтому с каждым днем становится все больше тех для кого ощущение счастья – огромная редкость.

Именно поэтому журналисты Пятого канала обратились к клиническому психологу Вячеславу Яковлеву. В эфире радио "Петербург" он рассказал о том, как побороть стресс и вновь испытать счастье. Приурочил он свой рассказ к Международному дню счастья, который ежедневно отмечается 20 марта.

Жизнь в современном мире построена так, что почти каждый находится в постоянном движении, редко высыпается и очень часто волнуется. Из-за этого, поделился Вячеслав Яковлев, позитивные моменты проходят мимо, а сконцентрироваться получается исключительно на негативе и переживаниях.

Результатом становится тревога, бессонница и стыд. Но, если постоянное ощущение тревоги не проходит более полугода, у человекаразвивается Посттравматическое Стрессовое Расстройство, для лечения которого уже нужно обращаться к психиатру и принимать медикаменты, которые регулирую уровень гормонов.

Итак, как же побороть стресс?

Взгляните на проблему: если ситуацию можно изменить, то беритесь за дело. Если же нет – отпустите.

Каждый вечер уделите 15 минут себе и вспомните хотя бы пять вещей которые порадовали вас за день.

Начните читать новую книгу, запишитесь на обучающие курсы, или даже подумайте о том, чтобы сменить профессию.

Техника "Безопасное место": закройте глаза, глубоко дышите, представьте что вы находитесь на природе, где солнце согревает вас, а нежный ветер развивает волосы. Повторяйте это каждый раз, когда переживания будут захлестывать.

Попробуйте специальные успокаивающие движения глаз: голова неподвижна, глаза смотрят то влево, то вправо, плавно перемещаясь между этими точками. Уделите этой технике всего 30 секунд и почувствуйте, как волнующая ситуация будто бы стирается из головы и постепенно тревога уходит.


21 марта 2023, 04:05
Фото: pixabay.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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