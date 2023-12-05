Обязательно должны быть в рационе: ТОП-3 ферментированных продуктов

Здоровье и возможность полноценно трудиться, не отвлекаясь на болезни и недомогания, достигаются рядом факторов. Одним из самых важных является рацион питания. Рассказываем, почему в меню необходимо включать ферментированные продукты.

Лактобактерии помогают человеку эффективнее справляться со стрессовыми ситуациями. Предотвращается развитие депрессии, появляется хорошее настроение, желание жить и радоваться. Взаимосвязь между употреблением в пищу ферментированных продуктов, в которых есть этот вид бактерий, и психологическим состоянием выяснили западные ученые. В будущем открытие поможет предотвращать развитие сильнейших психических состояний, а в ряде случаев и лечить их. Об этом пишет портал Ридлайф.ру.

В ежедневном режиме рекомендуется употреблять в пищу следующее:

Йогурт.

Сметана.

Хлеб на закваске

Квашеная капуста.

Соевый соус.

При ферментации размножаются полезные бактерии. Они помогают улучшить состояние кожи, выводят токсины, помогают усваивать витамины и необходимые для нормальной работы организма микроэлементы. Лицам, страдающим хроническими заболеваниями ЖКТ, диабетом лучше предварительно проконсультироваться у врача.



