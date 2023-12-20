Обнаружено еще одно полезное свойство чернослива для женщин

После череды исследований ученые пришли к выводу, согласно которому чернослив должен быть включен в рацион питания. Особенно актуален совет для пожилых женщин.

Ежедневное употребление в пищу чернослива помогает предотвратить резкое снижение костной массы у женщин, находящихся в постменопаузе. Это еще одно полезное свойство этого сухофрукта. К такому выводу пришли исследователи, изучающие влияние питания на организм человека, сообщает Ридлайф.ру.

Проблема потери костной массы становится актуальной после 50. От этого страдают около половины всех женщин. В настоящее время лечения не существует. Возможна поддержка организма гормонами и специфическими препаратами, замедляющими процесс. При этом лекарства могут провоцировать появление побочных явлений. Именно по этой причине ученые решили тщательнее изучить продукты питания и другие нефармакологические подходы к проблеме потери костной массы.

Исследуемые группы женщин ежедневно ели от 50 до 100 гр. чернослива. Через год были подведены итоги. оказалось, что сухофрукт помог снизить объем потери костной массы. Более того, уменьшились маркеры воспалительных процессов в организме пожилых женщин. Напомним, что чернослив не рекомендуется употреблять в пищу людям с проблемами ЖКТ и аллергическими реакциями в анамнезе.