Негативное влияние ЭКО на женский организм: миф или реальность

Процедура экстракорпорального оплодотворения подарила сотням людей долгожданных наследников. Специалист раскрыл все секреты подсадки эмбриона женщине.

Современный мир подарил возможность бесплодным парам ощутить радость отцовства и материнства. Процедура ЭКО начала применяться в нашей стране относительно недавно. Вероятно, по этой причине в обществе все еще существуют мифы о таком виде оплодотворения. "Страсти" публикуют ответы на самые распространенные вопросы об ЭКО.

Вред для организма женщины

Процедура подсадки эмбриона безопасна для женщины и ребенка. Важно только перед ЭКО пройти полноценное обследование, которое не выявит противопоказаний для дальнейшего вынашивания малыша. Откажут, если определят наличие: половые инфекции, пороки развития матки, аномалии развития репродуктивных органов, психиатрические отклонения, непереносимость используемых препаратов.

Вред для организма ребенка

На состояние малыша может влиять только наследственность. При оплодотворении яйцеклетки вне организма женщины исключается какая-либо патология, полученная из вне.

Необходимость проведения ЭКО

Такая процедура рекомендована для тех, кто ранее уже попробовал различные виды лечения бесплодия. В ряде случаев перед оплодотворением проводится специальная гормональная терапия.

Набор веса при ЭКО

Чаще всего, при условии нормальной физической активности и правильном питании, прибавка в весе не превышает нормы. Женщины набирают 3-4 килограмма из-за естественной задержки жидкости. Подобный лишний вес принято считать потенциально обратимым.

Можно заключить, что негативное влияние процедуры ЭКО на женский организм миф. Важно лишь проходить обследование и наблюдение только у профессионального специалиста.