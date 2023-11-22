Два этих фактора увеличивают риск гипертонического удара

Для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, важно правильно выстраивать профилактическую работу. Лучше не допустить развитие недуга, чем позже пытаться с ним справиться.

Ученые смогли установить – образ жизни напрямую влияет на состояние здоровья. Непостоянство циркадных ритмов в несколько раз увеличивает риск развития гипертонического криза у людей разного возраста, причем как у мужчин, так и у женщин. Об этом пишет портал Ридлайф.ру.

Названы два фактора, которые могут стать причиной гипертонического удара:

– Слишком продолжительный или недостаточный ночной сон.

– Сменная работа.

"Царьград" уточняет, что важно соблюдать норму сна ночью – не менее шести часов в сутки. Сотрудникам, которые вынуждены трудиться посменно, необходимо выработать четкий график сна и бодрствования. Соблюдение этих правил позволит снизить риск наступления негативных последствий для организма.

Напоминаем, что гипертонический криз опасен. Он проявляется в виде тошноты, удушья, судорог, боли в сердце и ощущении нехватки воздуха. Приступ может длиться до трех часов. В таких случаях нельзя терпеть и ждать, что все пройдет. Необходима помощь врачей по стабилизации состояния.