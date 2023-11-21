Мощная магнитная буря вновь обрушится на Землю

Слабость, нежелание активно работать и сонливость почувствуют метеозависимые люди. Рассказываем, как долго продлится магнитная аномалия

На Землю вновь обрушится мощнейшая магнитная буря. Начнется она уже сегодня, а пика достигнет 22 ноября. Об этом пишет канал 360. Интенсивность возмущений составит около пять баллов. Последствия для метеозависимых людей могут быть разные:

Головная боль.

Слабость.

Тахикардия.

Обострение хронических заболеваний.

Головокружение.

Если при магнитных бурях чувствуете ухудшение состояния, то лучше обратиться к врачу. в остальных случаях помощь должна быть симптоматической. Об этом сообщает Пятый канал. Ученые сообщают, что начинающаяся буря – одна из самых длительных в этом году. "Царьград" напоминает – геомагнитное поле стабилизируется только 25 ноября. Не исключается возникновение повторного полярного сияния не только в северных регионах.

Отметим, что ранее специалистам удалось установить зависимость места проживания человека и его состояние при колебаниях магнитного поля. В крупных городах жители постоянно находятся под влиянием электромагнитного фона, поэтому бури переживают легче.