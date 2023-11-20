Любимая всеми зелень способна спровоцировать тяжелые заболевания

К выбору продуктов питания следует подходить со всей серьезностью. Людям пожилого возраста рекомендуют не включать некоторую зелень в рацион.

Выбирая диету, необходимо понимать, каким образом те или иные продукты действуют на организм. С особой осторожностью следует составлять рацион для пожилых людей. Даже привычное ранее, к сожалению, может оказаться крайне опасным. Диетолог Елена Соломатина приводит пример петрушки. Оказывается, зелень этого растения способна спровоцировать развитие серьезного заболевания. Об этом пишет интернет-издание Vse42.ru.

Петрушка содержит в составе зелени большое количество витамина К. Этот микроэлемент способствует активной свертываемости крови. Следствием подобных процессов у пожилых людей может стать закупорка сосудов, приводящая к инфаркту, уточняет "Царьград".

Перед началом диеты, особенно в пожилом возрасте, важно пройти обследование и получить подробную консультацию специалиста. Канал 360 напоминает, что ответной реакцией на голодание или переход на овощно-фруктовый рацион является выработка кортизола. Его еще называют "гормоном стресса".

"Организм начинает работать неправильно: соматические проблемы переходят в хронические. Ко всему в своем организме следует всегда подходить грамотно", — подвела итог врач.



