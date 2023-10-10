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Вторник 10 октября

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О каких проблемах может сигнализировать выпадение волос – предупреждение врача

О каких проблемах может сигнализировать выпадение волос – предупреждение врача
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Специалист рассказал, какие на самом деле могут быть причины выпадения волос, и почему это явление лучше не игнорировать.

С проблемой выпадения волос хотя бы раз в жизни сталкивался практически каждый человек. Но если у одних это неприятное явление наблюдается лишь в определенное время года, то другие могут бороться с ним месяцами и даже годами. Однако далеко не все понимают, что такая безобидная на первый взгляд напасть, как выпадение волос, иногда является признаком некоторых проблем со здоровьем.

Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Александра Медзиновская объяснила, почему подобную проблему с волосами не стоит игнорировать. Как пишет, интернет-издание "Подмосковье сегодня", таким образом организм может подавать сигналы о сопутствующих неприятностях.

По словам специалиста, в поисках причин выпадения волос, люди нередко ищут у себя эндокринологические, аутоиммунные и другие тяжелые заболевания. Но чаще всего, отмечает врач, это неприятное явление возникает в случае нервно-психического перенапряжения. Медзиновская объяснила, что в состоянии стресса в организме человека вырабатывается гормон кортизол, который оказывает на волосяной покров не лучший эффект.

Кроме того, как рассказала врач, выпадение волос может возникать после различных травм и хирургического вмешательства. Также причиной подобной проблемы могут стать болезни, протекающие с таким симптомом как повышенная температура тела. Чтобы сохранить шевелюру, специалист порекомендовала регулярно сдавать анализы на дефициты и не допускать, чтобы в организме не доставало важных элементов.

"Надо избегать дефицита магния, железа, витаминов B-группы, цинка и меди на фоне психоэмоционального напряжения", – предостерегла врач.

10 октября 2023, 04:36
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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