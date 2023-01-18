"Знаете, как уговаривали?": аферисты из частных клиник загнали пенсионерок в долговые ямы

Мошенники под видом медиков обманывают пожилых москвичек, заманивая их в частные клиники и убеждая взять кредиты. Злоумышленники загоняют пенсионерок в долговые ямы с помощью хитрых схем.
Аферисты ради наживы придумывают легенды: одним пророчат вторую молодость после кредита на услуги клиники, а других пугают, что без денежного займа здоровье ухудшится.
"Знаете, как уговаривали? Просто стояли с двух сторон: "Надо, надо! Обязательно! А то у вас такие могут быть проблемы..." — рассказала Пятому каналу одна из потерпевших.
Между тем скандалы вокруг лечебных учреждений не утихают и в регионах страны. Сайт URA.RU отмечает, что в Ямало-Ненецком автономном округе главного врача одной из клиник подозревают в коррупции.