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Коронавирус
Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса

Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса

Во время пятой волны коронавируса многие перенесли заболевание на ногах, отметил эксперт.
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Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков рассказал, что этой зимой столкнулось с коронавирусом очень много людей. По словам эксперта, это значит, что довольно длительное время всплеска заболеваемости не будет. Новая волна ожидается через полгода, когда вызванный омикрон-штаммом иммунитет начнет ослабевать, считает специалист.

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В беседе с URA.RU вирусолог отметил, что многие в этом сезоне перенесли ковид на ногах. Мол, они не заметили, как подхватили и распространили инфекцию из-за отсутствия симптомов.

"Царьград" напоминает, что при повышенной температуре тела, сонливости, одышке, апатии, головокружении, обезвоживании и других симптомах необходимо обратиться за помощью к врачу.

За последние сутки в России было выявлено 135 172 случая заражения коронавирусом. 17 294 человека госпитализировали. Скончались от ковида 796 пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных из-за коронавируса. Она отметила, что в 51 из 85 регионов России заметно снижается заболеваемость ковидом.

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Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 февраля 2022, 11:39 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник

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