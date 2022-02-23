Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков рассказал, что этой зимой столкнулось с коронавирусом очень много людей. По словам эксперта, это значит, что довольно длительное время всплеска заболеваемости не будет. Новая волна ожидается через полгода, когда вызванный омикрон-штаммом иммунитет начнет ослабевать, считает специалист.
В беседе с URA.RU вирусолог отметил, что многие в этом сезоне перенесли ковид на ногах. Мол, они не заметили, как подхватили и распространили инфекцию из-за отсутствия симптомов.
"Царьград" напоминает, что при повышенной температуре тела, сонливости, одышке, апатии, головокружении, обезвоживании и других симптомах необходимо обратиться за помощью к врачу.
За последние сутки в России было выявлено 135 172 случая заражения коронавирусом. 17 294 человека госпитализировали. Скончались от ковида 796 пациентов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных из-за коронавируса. Она отметила, что в 51 из 85 регионов России заметно снижается заболеваемость ковидом.