Больницы и КТ-центры Москвы возвращаются к плановой работе

Улучшение эпидемиологической ситуации позволило части больниц и КТ-центров Москвы вернуться к привычному режиму работы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что в настоящее время доля свободного коечного фонда составляет 45%.

