В России за сутки ковидом заболели почти 200 тысяч человек

За минувшие сутки в России выявили 197 076 новых случаев коронавируса. По количеству заболевших лидирует Москва. В столице зафиксировано 22 747 новых больных. Почти сравнялся по числу инфицированных Санкт-Петербург, здесь – 21 644. На третьей строчке Московская область, тут зарегистрировано 7 611 заболевших.
Как сообщает RT, за день в России госпитализировали 19 446 пациентов с коронавирусом. По данным "Царьграда", в сравнении с прошлыми сутками этот показатель снизился на 3,63 процента. Снижение отмечено в 51 регионе, рост – в 32, ситуация не изменилась в двух.