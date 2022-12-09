Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция

Терапевт Елена Тюльпина в беседе с Пятым каналом рассказала, что делать, если человек рядом потерял сознание. Действовать нужно оперативно. Иногда первая помощь при обмороке — это шанс на спасение.
Шаг 1. Если человек падает в обморок, ловите его во избежание травм.
Шаг 2. Перенесите его в спокойное безопасное место и уложите.
Шаг 3. Постарайтесь привести человека в сознание — можно слегка похлопать его по щекам или брызнуть водой.
Шаг 4. Когда он очнется, обеспечьте ему покой — он не должен вставать около получаса. Иногда потеря сознания повторяется, поэтому лучше не торопиться вставать на ноги.