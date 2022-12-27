"Климакс наступает гораздо раньше": когда беременность для женщин особенно опасна

Материнство — далеко не всегда синоним счастья. Некоторые беременеют слишком поздно, поэтому долго расплачиваются за это своим здоровьем. Если внешне уже немолодая дама выглядит свежо, все равно остается вероятность, что физически зачать дитя она не сможет. По словам гинеколога Марии Милютиной, лишь 20% женщин после 40 удается забеременеть.
"Сейчас женщины заботятся о себе, выглядят моложе, чем их мамы, а вот климакс у них наступает гораздо раньше", — передает слова врача Пятый канал. По мнению гинеколога, особенно опасна беременность, когда потенциальной маме исполнилось 45 и более лет.