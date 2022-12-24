Опытный психолог поддержал инициативу приравнять многодетное материнство к профессии

Психолог с более, чем двадцатилетним опытом заявил, что будущее нашей страны зависит от того, как родители вкладываются в своих детей. Также Павел Раков предложил предоставить каждой матери возможность получать дополнительное образование на базе государственных институтов по специальной программе, направленной на развитие и укрепление семьи в России.



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